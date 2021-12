Copa Entre Ríos: Hoy juegan María-Almagro, mañana turno de Gimnasia

Por la segunda fecha de la fase de Grupos de la Edición 2021 de la Copa Entre Ríos, Esta tarde jugarán desde las 18,o0 María Auxiliadora-Almagro con terna uruguayense, y Gimnasia-Central Larroque, se jugará mañana lunes en el Estadio Núñez desde las 21.

Almagro cayó ante CAVE en la primera fecha e irá por puntos ante María. Foto Ale Osuna.

La Copa Entre Ríos que comenzó a disputarse la semana anterior no tendrá receso de cara a las fiestas y por ende este fin de semana habrá actividad para los equipos uruguayenses y de toda la provincia,por la segunda fecha del “Torneo Carlos Romero. Copa Bonnin Hnos” que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol.

Para los uruguayenses la actividad estará dividida en dos días; el domingo desde las 18:00 y en cancha de María Auxiliadora, estarán jugando los locales con Almagro en partido que forma parte de la Zona 8. María viene de ganar en su visita a Unión Villa Jardín por 1 a 0 mientras que Almagro cayó, de local, ante el CAVE por 2 a 1.

Gimnasia, que comenzó de buena forma en la Zona 5 ganándole, de visitante a Gualeguay Central por 3 a 2, será local de Central Larroque, de la Liga de Gualeguaychú. Este cotejo se jugará el lunes desde las 21:00.

El partido entre María y Almagro será dirigido por una terna uruguayense que encabezará Fabián Pérez. Sus asistentes serán Cristian Debrabandere y Matías De León.

Programa:

– Cancha María Auxiliadora:

18:00: María Auxiliadora vs. Almagro

Lunes 27

– Cancha de Gimnasia:

21:00: Gimnasia y Esgrima vs. Central Larroque.