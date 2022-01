Copa Entre Ríos: Hoy juegan María-CAVE, mañana Gimnasia y Almagro

Este viernes en Cancha de Libertad a las 20:30 se puso en juego la sexta fecha del “Torneo Carlos Romero Copa Bonnin Hnos” que organiza la FEF. Ferrocarril de Concordia y Tiro Federal de Chajarí abrieron el juego.

El sábado continua con María Auxiliadora recibiendo al CAVE y otros dos partidos, mientras el plato fuerte estará el día domingo con la mayoría de los encuentros. Casi todos arrancando a la hora 18 definiendo quienes pasan a octavos y quienes abandonan la competencia.

Programación:

Sábado

MARIA AUXILIADORA (C DEL URUGUAY) – C. ATL. VILLA ELISA (COLON)

HORA: 18:00

CANCHA: MARIA AUXILIADORA ( CALLE SUIPACHA Y 29 DEL OESTE)

Domingo

UNIÓN (CONCORDIA) – ALMAGRO (C DEL URUGUAY)

HORA: 18:00

CANCHA: CLUB DEFENSORES DE NEBEL

GIMNASIA Y ESGRIMA (C DEL URUGUAY) – SARMIENTO (VICTORIA)

HORA: 18:00

CANCHA: ATLÉTICO URUGUAY.