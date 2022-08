Copa Federal Femenina: Derrota de Almagro en el debut del Clasificatorio

Comenzó el Torneo Clasificatorio para la Copa Federal Femenina que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).



En el «Simón Luciano Plazaola» Almagro no se pudo hacer fuerte ante el último campeón de la Copa Entre Ríos que la venció por 1 a 0 con gol de Victoria Sosa en un tiro de esquina.

Fue demasiado premio para la visita porque, si bien Almagro, no tuvo un buen partido. Apenas comenzado el partido su número 9, Belén Yasiuk, estrelló un disparo en el travesaño y, en el complemento, tuvo varias oportunidades claras para llegar al gol.

Igualmente las «Pekes» se la bancaron con 10 por la expulsión, en el primer tiempo de su lateral izquierdo, y en la desesperación de Almagro por ir por el empate, tuvo oportunidades para aumentar las cifras.

Pero está claro que esto recién comienza y que el equipo de Guillermo Mella tuvo algunas jugadoras que no estuvieron en su nivel habitual por lo que hay esperanza de revertir este mal comienzo.