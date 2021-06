Copa Libertadores 2021: Sortearon los cruces para los seis equipos argentinos

Tras el sorteo, los seis equipos argentinos definieron sus rivales en el torneo. River y Argentinos se enfrentan entre sí y no saldrán del país, Vélez deberá viajar a Ecuador, mientras que Boca, Defensa y Racing se cruzarán con clubes brasileños.

El Centenario de Montevideo será escenario de la final, el 20 de noviembre.

La Copa Libertadores 2021 entra en su etapa definitoria. Luego del sorteo de este lunes al mediodía en la ciudad de Luque, Paraguay, los seis equipos argentinos, además del resto de los clasificados, ya conocen a sus rivales para los octavos de final del torneo más importante del continente.



Si el Xeneize supera a Atlético Mineiro y el Millonario hace lo propio contra Argentinos Juniors, habrá Superclásico en los cuartos de final de la Copa Libertadores, que están programados para el 9 y el 17 de agosto, y las revanchas serán entre los siete días siguientes.



En caso de avanzar en los octavos de final, Boca (enfrentará a Atlético Mineiro) y River (se medirá con Argentinos) le darán vida a un nuevo Superclásico en la instancia de cuartos. Por otro lado, en caso de que pase el Bicho frente al Millonario, será el conjunto de La Paternal el que se mida con el Xeneize.

Asimismo, Racing, si logra dejar atrás los octavos (jugará contra San Pablo) y los cuartos (Universidad de Chile o Palmeiras) podría encontrarse con Boca, River o Argentinos en las semifinales. Por lo que se daría un finalista argentino.

En la otra llave, también un conjunto nacional podría alcanzar el partido decisivo. Defensa (enfrentará a Flamengo en esta fase y, si pasa, se verá con Olimpia o Inter en cuartos) podría chocar con Vélez (le tocó Barcelona de Ecuador y Cerro Porteño o Fluminense en la siguiente ronda) en semifinales.

Octavos de Final: Defensa y Justicia vs. Flamengo (BRA), Boca vs. Atlético Mineiro (BRA), Universidad Católica (CHI) vs. Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR) vs. Fluminense (BRA), Vélez vs. Barcelona (ECU), San Pablo (BRA) vs. Racing, River vs. Argentinos Juniors, Olimpia (PAR) vs. Internacional (BRA).