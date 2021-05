Copa Libertadores: Boca ante The Strongest para clasificar a octavos

Esta noche desde las 21 el Grupo C de la Libertadores se cierra con la chance del equipo de Russo de clasificar a octavos de final con una victoria sobre el equipo boliviano. También juega Independiente por la Sudamericana…

Esta noche, ante The Strongest en la Bombonera, Boca se juega gran parte del semestre y va en busca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize sabe que el margen de error es nulo, pero tiene la tranquilidad de depender de sí mismo: si le gana al conjunto boliviano, sacará boleto a la próxima fase y podrá cumplir con el primer objetivo en el certamen continental.

Miguel Ángel Russo todavía no confirmó el equipo titular ni el esquema para el último encuentro de la fase de grupos. Sin embargo, todo indica que el entrenador se inclinaría por la línea de 3 defensores y además incluiría a Edwin Cardona como enlace para que se asocie con Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Por lo tanto, una probable formación para jugarse el pase sería con Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz; Nicolás Capaldo, Alan Varela, Agustín Almendra, Frank Fabra; Edwin Cardona; Carlos Tevez y Sebastián Villa.

El partido que televisará ESPN moverá el tablero de una zona muy pareja, con los cuatro equipos aún vivos en esta fecha final y con posibilidades de llegar a octavos de final. El Grupo C tiene como líder a Barcelona de Guayaquil con 10 puntos, luego se ubican Boca con 7 y, en el tercer escalón con 6 puntos, aparecen Santos y The Strongest. En simultáneo con Boca, en Ecuador jugarán Santos y Barcelona, que desea asegurarse el primer puesto del grupo para tener ventaja de cancha en los cruces que vienen. (Así está el Grupo C: Barcelona: 10 puntos (+5); Boca: 7 puntos (+1); Santos: 6 puntos (+1); The Strongest: 6 puntos (-7).

Boca enfrentará como local al rival más débil de su zona, que cosechó sus seis puntos al ganar como local en la altura de La Paz y ni siquiera allí pudo superar a los de Russo. La victoria lo depositará en los octavos de final, pero también hará su aporte anímico para volver al menos a la senda del triunfo, camino indispensable si la intención es seguir siendo protagonistas.

El rojo por la

Sudamericana

Independiente de Avellaneda, líder invicto del Grupo B de la Copa Sudamericana, recibirá hoy al débil Guabirá, de Bolivia, con la misión de asegurarse la clasificación a octavos de final, algo que logrará hasta con un empate. El encuentro, válido por la sexta y última fecha de la fase de grupos, se jugará a partir de las 19.15 en el estadio de Independiente, será arbitrado por el paraguayo Derlis López y televisado por ESPN.

El “Rojo” de Avellaneda es líder con 11 puntos, seguido por City Torque y Bahía, ambos con 8, mientras que Guabirá cierra las posiciones sin unidades tras haber perdido todos los partidos que jugó.

Independiente necesita un punto para asegurarse la clasificación a los octavos de final, aunque también podría lograrlo si pierde, algo improbable, y empatan Torque y Bahía, que se enfrentarán a la misma hora en Brasil.

El entrenador del equipo de Avellaneda Julio Falcioni pondrá en la cancha lo mejor disponible pese a la fragilidad de su rival, para darle rodaje a un equipo que el lunes próximo jugará una de las semifinales de la Copa de Liga frente a Colón de Santa Fe, en el estadio San Juan del Bicentenario.

La probable formación de Independiente es: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Francisco Ortega; Gonzalo Asís o Adrián Arregui, Lucas Romero y Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Silvio Romero y Alan Velasco. DT: Julio Falcioni.

Copa Libertadores

Hoy

* 21:00 Boca Juniors vs. The Strongest

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

TV: ESPN y Facebook Watch

* 23:00 Nacional vs. Argentinos Jrs.

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

TV: FOX Sports

Copa Sudamericana

Hoy

* 19:15 Independiente vs. Guabirá

Árbitro: Derlís López (PAR)

TV: ESPN 3, DirecTV Sports

* 21:30 Huachipato vs. San Lorenzo

Árbitro: Flávio Souza (BRA)

TV: ESPN 3

* 21:30 Rosario Central vs. 12 de Octubre

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

TV: ESPN, DirecTV Sports