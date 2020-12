Copa Libertadores: Boca recibe hoy a Racing en un partido definitorio

El partido comenzará a las 21.30 en La Bombonera, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. La Academia juega con la ventaja de 1 a 0 lograda en Avellaneda. El ganador de la llave enfrentara a Santos en semifinales.

Boca Juniors recibirá esta noche a Racing Club con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en la ida, disputada el pasado miércoles en el Cilindro de Avellaneda, en un encuentro válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El partido comenzará a las 21.30 en La Bombonera, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien estará asistido desde el VAR por el argentino Patricio Loustau, y será televisado por la señal de cable ESPN.

En el encuentro de ida, la “Academia” se impuso por 1-0 con un tanto convertido por el paraguayo Lorenzo Melgarejo, a los 15 minutos de la segunda etapa. Así, el Xeneize está obligado a dar vuelta el resultado adverso para continuar con chances de pasar a la próxima fase, en la que el ganador de esta llave se medirá ante Santos de Brasil, equipo que dejó en el camino a Gremio de Porto Alegre.

En caso de que Boca consiga un triunfo por 1-0, el ganador se definirá por tiros desde el punto penal, mientras que un empate (sin importar el marcador) le dará el pase al conjunto de Avellaneda.

Un triunfo del local por la mínima diferencia desde el 2-1 en adelante le dará la clasificación a Racing, en tanto que una victoria por dos goles de diferencia clasificará automáticamente al conjunto boquense.

Los equipos

Respecto del posible once titular, desde el cuerpo técnico que encabeza Miguel Russo se maneja un hermetismo total: el DT no permitió ver las últimas prácticas, desarrolladas en Casa Amarilla, a la prensa ni a los empleados del club, para que no se filtre el equipo.

Russo, quien dará a conocer el equipo titular a sus dirigidos en la previa al partido podría implementar tres cambios, uno por línea, respecto del equipo que cayó en la ida jugada en el Cilindro de Avellaneda. Así, Julio Buffarini iría por Leonardo Jara en el lateral derecho de la defensa; Diego “Pulpo” González ingresaría en la zona del mediocampo por Nicolás Capaldo con el objetivo de lograr una mayor tenencia de la pelota; y en el ataque Franco Soldano entraría por el colombiano Edwin Cardona, para formar dupla con Carlos Tevez.

En Racing, por su parte, el entrenador del conjunto albiceleste, Sebastián Beccacece, no realizará modificaciones defensivas para intentar cuidar el resultado conseguido como local y repetirá el mismo once de la semana pasada. Aunque se especuló con el ingreso del mediocampista Augusto Solari en reemplazo de Héctor Fértoli para colaborar con la marca y la generación de juego, “Becca” volverá a darle la titularidad al “Rayo” y mantendrá así el once que comenzó el partido de ida.

En caso de que Racing consiga la clasificación a la próxima fase, volverá a disputar una semifinal de Copa Libertadores luego de 23 años, cuando fue eliminado por Sporting Cristal -tras un global de 6-4 en contra- en la edición de 1997, que tuvo a Cruzeiro como campeón