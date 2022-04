Copa Libertadores: Boca tuvo un flojo debut y cayó con Deportivo Cali

El Xeneize no tuvo un buen arranque en la Copa Libertadores por el Grupo E y cayó como visitante ante Deportivo Cali por 2 a 0 con goles del ex Boca, Guillermo Burdisso y Jhon Vázquez, ambos en el complemento. Always Ready le ganó a Cortinthians como local también 2 a 0.

Burdisso de cabeza puso el primer gol del partido.





En un campo de juego particularmente blando y desparejo, que además fue regado en la previa del encuentro, Boca pareció hacer pie en el inicio, Zeballos, al minuto, quedó pie a mano pero el arquero se anticipó. Luego, un enganche y posterior remate del propio juvenil delantero salió desviado.

El dueño de casa, a los 29 minutos, Angelo Rodríguez se filtró detrás de Fabra, pero su remate casi en el área chica salió desviado. Luego Fabra profundizó para Zeballos, que al verse rodeado probó al arco. De Amores sacó a un costado y el balón le quedó a Benedetto, pero el arquero volvió a responder.

Y aparecieron las polémicas. Primero, el planchazo de Benedetto a Aldair Gutiérrez que para Valenzuela solo mereció amonestación. Luego, el cierre del arquero ante el delantero visitante en el que Boca pidió penal.

Boca siguió sin encontrar los caminos en el segundo tiempo, y a pesar de los cambios que decidió el técnico Battaglia al equipo se le hizo difícil construir acciones en ofensiva. La sorpresa llegó en el final: primero con el gol de Burdisso, a través de un cabezazo, cuando el conjunto local no se acercaba con peligro a Rossi; y luego con la definición del ingresado Vásquez para marcar el segundo.

Boca se vuelve con las manos vacías y un flojo funcionamiento colectivo, las bajas por lesión y los suspendidos de la Copa pasada, serán un escollo en el armado del equipo para Bataglia.