Copa Libertadores: Boca y Corinthians definen el pase a cuartos de final

Boca recibe a Corinthians este martes, desde las 21.30, por la vuelta de los octavos de final. Después del 0-0 de la ida, el Xeneize quiere hacerse fuerte en La Bombonera y conseguir un triunfo que lo meta en la próxima instancia del máximo certamen continental.

Frank Fabra vuelve al lateral izquierdo tras cumplir la fecha de suspensión.



El elenco de La Ribera no llega de la mejor forma al duelo frente al Timao: viene sufrir una durísima goleada por 3-0 frente a Banfield, el último viernes. Más allá de esto, lo cierto es que formó con un equipo totalmente alternativo ante el Taladro justamente para preservar a sus mejores hombres.

En ese sentido, Sebastián Battaglia volverá a contar con su once ideal para el trascendental partido copero frente a Corinthians, siendo este similar al que igualó en cero en Brasil. La única variante será el retorno de Frank Fabra -tras cumplir la fecha de suspensión- por Agustín Sández.

Corinthians arriba de una manera similar a Boca: el pasado sábado, también con una alineación alternativa casi en su totalidad -a excepción del arquero Cássio y Lucas Piton-, perdió por un contundente 4-0 contra Fluminense en condición de visitante. Con este resultado, no solo no aprovechó la chance de pasar a Palmeiras en la punta del Brasileirao sino que además retrocedió hasta la cuarta posición.

Formaciones:

Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Cassio; Bruno Méndez, Joao Victor, Raúl Gustavo, Fabio Santos; Du Queiroz, Giuliano, Cantillo; Gustavo Mantuan, Roger Guedes y Lucas Piton.

Hora: 21.30, TV: Fox Sports, Online: STAR +, Estadio: La Bombonera, Árbitro: Andrés Matonte.