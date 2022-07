Copa Libertadores Corinthians elminó a Boca en los penales

El Xeneize perdió contra Timão por 6-5 en la tanda desde los doce pasos, tras igualar por 0-0, en la Bombonera. Benedetto erró un penal en los 90 minutos y otro en la definición.



Darío Benedetto, a los 31 minutos, malogró un penal para el Xeneize

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores: empató por 0-0 y cayó por 6-5 en la definición por penales contra Corinthians, en condición de local. Agustín Rossi atajó dos penales, pero no pudo salvar al equipo en esta oportunidad. Darío Benedetto tuvo una noche para el olvido: falló un penal en el primer tiempo y otro en la definición. Cássio, el gran héroe del Timão, que espera por Deportes Tolima o Flamengo.

Boca fue mejor que Corinthians, pero no logró plasmarlo en el marcador e igualan 0 a 0 al término del primer tiempo de un entretenido encuentro que disputan esta noche, en la Bombonera, en el marco de al vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca fue superior a su rival y contó con varias ocasiones de peligro para ponerse en ventaja, sin embargo las buenas acciones del arquero Cássio y las malas resoluciones de sus propios futbolistas, lo privaron de romper el cero.

