Copa Libertadores: Empate con polémica de Boca en la ida ante el Atlético Mineiro

El Xeneize, que contó con caras nuevas, igualó por 0-0 frente al Galo en la Bombonera, en el primer duelo de los octavos de final. El VAR le anuló un tanto al equipo de Russo. La llave se definirá el próximo martes, en Belo Horizonte.

Izquierdoz le reclama al árbitro tras la anulación del gol en el VAR.



Boca no pudo sacar ventaja en su casa. El Xeneize empató por 0-0 frente a Atlético Mineiro, en la Bombonera, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Miguel Ángel Russo contó con el debut de sus refuerzos: Marcelo Weigandt, Esteban Rolón, Norberto Briasco y Nicolás Orsini (ingresó desde el banco).

El conjunto brasileño -que tuvo Ignacio Fernández como capitán y Matías Zaracho desde el arranque- controló la pelota en los primeros minutos, aunque no llevó mucho peligro al arco de Agustín Rossi.

Por su parte, el Xeneize pisó pocas veces el área rival. Una de esas situaciones fue a los 34 minutos. Tras una distracción de la defensa del Galo, Diego González le ganó a Réver: anotó de cabeza.

Sin embargo, desde el VAR advirtieron una supuesta infracción de Norberto Briasco sobre Nathan (un empujón imperceptible) en la previa. Finalmente, el árbitro Andrés Rojas decidió anular el gol del Pulpo, lo que despertó el enojo de todos los jugadores del Xeneize.

En la segunda mitad, Boca dominó más la posesión del balón y tuvos dos oportunidades para abrir el marcador: un cabezazo de Réver (casi convierte en contra) y otra llegada de González (no pudo a conectar un centro por poco). Por su parte, el conjunto brasileño casi no llegó al arco de Rossi: apenas un remate de Jair sobre el final. Todo terminó en igualdad sin goles.

El Xeneize, con formación renovada, no pudo sacar ventaja en su casa. Ahora, la serie se definirá en Belo Horizonte, el próximo martes 20 de julio. En el medio, el equipo de Miguel Ángel Russo debutará en la Liga Profesional frente a Unión, este viernes.