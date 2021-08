Copa Libertadores: No hubo hazaña de River y quedó afuera ante Mineiro

El equipo de Marcelo Gallardo cayó por 3-0 ante Atlético Mineiro, en Belo Horizonte, y quedó eliminado. Hulk y Matías Zaracho (doblete), los goles del conjunto brasileño, que se impuso por 4-0 en el global y se medirá con Palmeiras en la próxima instancia del certamen.



El Galo, que no contó con Nacho Fernández, salió a llevarse puesto al Millo desde el vestuario: avisó con llegadas de Eduardo Vargas y Zaracho. Y logró abrir el marcador a los 22 minutos: Hulk le envió un centro preciso al mediocampista argentino, quien marcó un golazo de tijera.

Por su parte, Éverson se lució para salvar a los locales: despejó unos remates de Matías Suárez (con el encuentro en 0-0) y otro mano a mano de Julián Álvarez que era el empate.

El partido se quebró a los 33 minutos. Marcelo Gallardo sacó a Jonatan Maidana (cuya titularidad había sorprendido) para que ingrese José Paradela: sumó a un mediocampista y River volvió a línea de cuatro defensores. Al minuto, Hulk aprovechó una gran habilitación de Savarino, sorprendió a la defensa del Millo y la picó por encima de Franco Armani para marcar el 2-0 con un golazo.

El equipo de Marcelo Gallardo no tuvo respuesta en la segunda mitad: el Galo controló sin problemas. A los 9 minutos, tuvo la chance para liquidarlo. Hulk comandó un contraataque con una excelente jugada individual y Matías Zaracho se perdió un mano a mano increíble. Igual, el exjugador de Racing -otra de las figuras de la jornada- tuvo su revancha. Pocos minutos después, aprovechó un centro preciso de Savarino y marcó su segundo tanto personal de palomita. Los locales le bajaron la persiana a la serie con el 3-0.

River casi descuenta (tuvo unas chances en los pies de Federico Girotti y Nicolás De La Cruz), pero estuvo lejos de la hazaña: cayó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo no logró meterse en semis del certamen continental por primera vez desde 2016.

Por su parte, Mineiro hizo historia: es el segundo equipo que logra eliminar a Boca y a River en la misma edición del torneo (el primero fue Independiente del Valle, en 2016). Ahora, el conjunto de Núñez (afuera de competencia también en la Copa Argentina) apuntará todos sus cañones a la Liga Profesional.