Copa Libertadores: Racing y Boca abren la serie de Cuartos de Final

Racing y Boca se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Presidente Perón, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. A continuación, todo lo que tenés que saber del partido.

En el partido de ida por Cuartos de Final, Racing recibe a Boca en Avellaneda, ambos vienen de eliminar al Flamengo e Inter de Porto Alegre en definición por penales.



Los Académicos de Beccacece no se sienten candidatos pero nada ni nadie les puede quitar el sueño. Mientras que Russo no le teme a los fallos del VAR, ya que cree que no son determinantes.



Probables formaciones:

Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda, Matías Rojas, Héctor Fértoli; Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.



Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Sebastián Villa; Carlos Tévez y Edwin Cardona. DT: Miguel Ángel Russo.



Hora: 21.30. TV: ESPN.Árbitro: Esteban Ostojich (URU).



Historial Racing-Boca: Racing ganó 55 veces, Boca ganó 83 veces, Empataron 41 veces.



Último enfrentamiento: Boca 0-1 Racing (18/10/2019, por la Superliga)