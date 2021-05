Copa Libertadores: River y Gallardo cuentan con 23 jugadores a disposición

Para el partido de esta noche, Marcelo Gallardo contará con el regreso de varios titulares para el duelo contra Fluminense por el certamen continental. En total River contará con 23 jugadores, para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Se juega en el Monumental desde las 19,15.

Luego de sufrir para poder armar el equipo frente a Independiente Santa Fe, donde tuvo que improvisar con Enzo Pérez en el arco, Marcelo Gallardo respira: los diez jugadores de River (quienes no se habían contagiado en el brote) dieron negativo en el último testeo.

Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Tomás Castro Ponce, Santiago Simon, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Federico Girotti y Rafael Santos Borré, quienes dieron positivo antes del duelo con Boca, están en buenas condiciones y a disposición del Muñeco para el choque ante el Flu, este martes en el Monumental. A ellos se suma Javier Pinola, quien recibió el alta de la fractura que había sufrido en su antebrazo derecho el pasado 28 de febrero, en el partido contra Platense.

Por otra parte, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, Milton Casco, Felipe Peña Biafore, Julián Álvarez, Jorge Carrascal y Agustín Fontana son los futbolistas que no se contagiaron en medio del brote.

Mientras, Enzo Pérez, quien arrastra una contractura muscular y fue héroe en el arco frente a Independiente Santa Fe, está en duda para el partido de esta noche.

Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Leonardo Ponzio, Lucas Beltrán, Flabián Londoño Bedoya, José Paradela y Fabrizio Angileri aún no tienen el alta mientras continúan cursando el coronavirus: no estarán contra Fluminense.