Copa Libertadores: Vélez hizo valer la localía y le ganó a River

En el primer capítulo de esta serie de eliminación directa, Vélez le ganó 1-0 a River con gol de Lucas Janson, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio José Amalfitani.

En los primeros minutos de la primera mitad, los dueños de casa se mostraron muy agresivos a la hora de marcar y ejercieron una presión alta que no dejaba salir limpio a los de Núñez, quienes optaban por el pelotazo largo y así dividían la pelota.

La primera emoción del duelo llegó al minuto 14: Lucas Janson anticipó a David Martínez dentro del área, el defensor llegó tarde y derribo al delantero. El árbitro cobró la pena máxima y el propio delantero fortines se hizo cargo y lo cambió por gol.

Tras que los locales se pongan en ventaja, el Millonario tomó las riendas del primer tiempo, fue a buscar la igualdad, pero aunque contó con diversas oportunidades para concretarla, la eficacia no estuvo de su lado.

En el complemento la tónica fue la misma: La Banda jugando en campo rival, mientras que los de Liniers se agazapan en busca de bajarle el martillo al encuentro. No obstante, dicha postura duró poco y con el correr de los minutos los del Cacique Medina movieron su eje unos cuantos metros hacia adelante, lo que le trajo varios inconvenientes a la última línea millonaria.

De hecho, Abiel Osorio -quien ingresó en el segundo tiempo por Bou- estuvo dos veces mano a mano con Franco Armani, pero en ambas oportunidades el arquero riverplatense se lució y se quedó con los remates.

En los últimos minutos, la preocupación acaparó la atención de todo el Amalfitani. A los 86 minutos, Rodrigo Aliendro fue a disputar una pelota aérea, cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el césped. Tuvo que salir reemplazado a pocos minutos de haber ingresado.