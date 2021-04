Copa Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia empataron en el clásico

El Pincha y el Lobo, que jugó el complemento con uno menos por la expulsión de Mancilla, igualaron 0-0 en el primer clásico platense disputado en UNO. El resultado dejó mejor parado al local.



Estudiantes y Gimnasia igualaron 0-0 en el primer clásico platense disputado en UNO, por la fecha 10 del interzonal de la Copa Liga Profesional. El Pincha no pudo aprovechar el hombre de más en el complemento a raíz de la expulsión de Harrinson Mancilla (acumuló dos tarjetas amarillas), lo que obligó al Lobo a redoblar los esfuerzos.

Si bien el equipo de Ricardo Zielinski fue superior en los 90 minutos, ambos equipos se fueron con las manos vacías, incluso sobre el final, cuando el travesaño le privó el gol a Leandro Díaz y luego Rodrigo Rey le tapó un mano a mano al ingresado Manuel Castro, con una increíble reacción a corta distancia.

Gimnasia tomó la iniciativa en el comienzo del partido, pero la historia se fue apagando con las imprecisiones que se iban acumulando a medida que transcurrían los minutos. Hubo solo tres jugadas de riesgo: la primera estuvo en los pies de Johan Carbonero, quien desbordó por la izquierda, probó los reflejos de Mariano Andújar y la pelota quedó boyando en el área para que la alcanzara a despejar Agustín Rogel ante la inminente amenaza de Eric Ramírez.

El ex River y Quilmes jugó de arranque en lugar de Lucas Barrios, a quien le diagnosticaron una miocarditis leve de índole inflamatoria viral. Las otras dos oportunidades, en tanto, fueron para Díaz en Estudiantes, con un cabezazo y un disparo de larga distancia que agarró de imprevisto al rival y terminó impactando en el travesaño.

La segunda parte fue toda para el local: Rogel y Noguera intentaron por arriba, mientras que Díaz y Castro casi convierten por abajo en los últimos minutos. Y es que el travesaño volvió a negarle el gol al ex Atlético Tucumán, con el arco a su merced, y a la siguiente jugada Rey evitó la caída de su valla frente al potente disparo del mediocampista uruguayo.

El 0-0 dejó mejor parado a Estudiantes, que sigue entre los cuatro mejores equipos de la Zona 1 con 16 puntos. Por su parte, Gimnasia sumó 11 unidades, pero quedó lejos del lote de arriba de la Zona 2.