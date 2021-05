Copa Liga Profesional: Lo que necesita cada equipo para clasificar a cuartos

La Copa Liga Profesional vivirá un verdadero Superdomingo con lo que será la definición de las clasificaciones a cuartos de final que tendrá como protagonistas a River, San Lorenzo, Independiente y Lanús, entre otros. A continuación, qué necesita cada equipo para meterse en la siguiente fase del torneo.



ZONA 1:

San Lorenzo (21 puntos, +2 de diferencia de gol): tiene que ganar o empatar con Racing. Si pierde por un gol y no ganan River o Central, también avanza.

Banfield (20, +2): tras ganarle a Godoy Cruz ahora tiene que esperar que no ganen River, Central ni Racing.

River (18, +11): si gana su partido, se clasificará, salvo que Racing y Central ganen por goleadas de más de once goles. El empate también le sirve, si la Academia y el Canalla no suman de a tres.

Rosario Central (18, +1): necesita ganar ante Platense en Vicente López y esperar que River y Racing no ganen sus partidos.

Racing (18, 0): logrará la clasificación con un triunfo por dos goles ante San Lorenzo, siempre y cuando no ganen ni River ni Central.



ZONA 2: Talleres (20, +4): depende de sí mismo y clasificará si logra al menos un punto en su visita a Lanús.

Atlético Tucumán (18, +4): luego de haber goleado a Defensa y Justicia ahora debe esperar que Unión e Independiente pierdan y que Lanús no gane.

Unión (18, -2): la victoria en el clásico ante Colón asegura su presencia en cuartos, pero si empata o pierde, necesitará cuatro resultados para no quedar afuera de la definición.

Independiente (17, +4): necesita ganarle a Huracán y que pierda Talleres o no gane Unión.

Lanús (16, -1): logrará la clasificación si le gana a Talleres, Unión no gana el clásico e Independiente no gana en el Ducó.



La programación de la fecha 13

Domingo 9 de mayo

10.00 Arsenal – Central Córdoba, 12.10 Argentinos – Estudiantes, 14.30 Racing – San Lorenzo, 14.30 Platense – Rosario Central, 14.30 River – Aldosivi, 18.00 Lanús – Talleres, 18.00 Huracán-Independiente, 18.00 Colón – Unión y 21.00 Newell’s – Sarmiento.