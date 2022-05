Copa Liga Profesional: Tigre dejó afuera a River y está en las semifinales

Con gritos de Retegui y Colidio, el Matador venció 2-1 a el Millonario y logró clasificar a las semifinales del certamen local. Enzo Fernández empató el trámite de forma momentánea para La Banda. El Matador jugará con el Bicho la semi el próximo sábado.



El primer tiempo, el conjunto de Martínez comenzó muy enchufado, hostigando a los de Núñez en su propia casa con una presión alta, que no le daba respiro a la última línea de los locales. Tal es así que luego de dos oportunidades desperdiciadas, el Matador se puso arriba en el marcador gracias a un gran centró preciso de Cristian Zabala al minuto cuatro de la primera mitad, que conectó Mateo Retegui con pique al piso e infló la red.

Tras que los de Victoria tomaran la ventaja, los de Núñez se despertaron, tuvieron chances concretas para dibujar la paridad en el marcador, pero la eficacia no estuvo de su lado en la primera mitad y los visitantes pudieron estirar la diferencia.

En el complemento, La Banda entró con una actitud y postura completamente diferente. Sus mediocampistas se mostraron más precisos a la hora de unir las líneas hasta que apareció Enzo Fernández para marcar un golazo y la igualdad parcial. A los doce minutos, el volante recibió y desenfundó un derechazo que se coló en el ángulo superior derecho de Gonzalo Marinelli.

No obstante, diez minutos más tarde, los de Victoria iban a reaccionar y de que manera. Al minuto 21 de la segunda mitad, Paulo Díaz se equivocó en la salida, Facundo Colidio, quien estaba ejerciendo la presión, robó y cuando enfrentó a Armani abrió su pie derecho, no perdonó y selló el pase de Tigre a las semifinales de la Copa LPF 2022.