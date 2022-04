Copa LPF: Atlético Tucumán se lo igualó a River en el Monumental

El Millonario derrotaba como local 1 a 0 al Decano, con un tanto de Enzo Fernández de penal a los 46 minutos del primer tiempo, pero el visitante lo empató a través de Ramiro Ruiz Rodriguez (12m ST), en un partido, por la 12ma. fecha de la Zona A.

A Matías Suárez le cometieron el penal que Enzo Díaz cambió por gol.



River igualó 1-1 ante Atlético Tucumán, por la 12º fecha de la Copa Liga Profesional. El Millonario lo ganaba 1-0 al gracias al gol de penal de Enzo Fernández a los 46′ del PT, pero Ramiro Ruiz Rodríguez puso el 1-1 final a los 12′ del ST. A continuación, reviví lo mejor del minuto a minuto del partido.

En un primer tiempo muy disputado, River tuvo el dominio del balón pero parecía que no iba a poder representarlo en el marcador. Hasta que, en tiempo agregado, un gran pase de Julián Álvarez dejó mano a mano a Matías Suárez. Antes de rematar, fue derribado por Manuel Capasso y Tello señaló la pena máxima. Pese a que Marcelo Gallardo pidió que lo patee Álvarez, Enzo Fernández se hizo cargo y cambió el penal por gol.

En el complemento, los dirigidos por Lucas Pusineri encontraron el empate antes de cumplirse el cuarto de hora gracias a un remate cruzado de Ciro Rius y una floja respuesta de Franco Armani: rebote al medio y Ramiro Ruiz Rodríguez solo tuvo que poner la cabeza para mandarla a guardar. Luego, el local buscó por todos lados poder volver a ponerse en ventaja, pero no estuvo preciso o se encontró con la buena resistencia de Campisi. Fue 1-1 final y repartida de puntos.

River sigue como escolta de Racing en la Zona A, a falta de dos fechas. No clasificó a cuartos, pero está muy cerca. En la próxima fecha, visita a Sarmiento el sábado a las 21.30. Por su parte, Atlético Tucumán recibe a Talleres el viernes a las 19.

