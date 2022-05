Copa LPF: Boca le ganó por penales a Racing y es finalista

Tras haber igualado en cero en los 90 minutos, el Xeneize venció a la Academia desde los doce pasos. Racing dominó el partido pero no pudo romper el cero, Insúa falló el séptimo penal y Varela le dió la victoria al equipo de Battaglia que espera al otro finalista.

Boca está en la final de la Copa Liga Profesional! Tras empatar 0-0 ante Racing en los 90 minutos por la semifinal en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, el conjunto de Sebastián Battaglia se hizo fuerte -una vez más- desde los doce pasos y logró imponerse 6-5 desde el punto de penal. Alan Varela fue el encargado de darle la victoria al Xeneize con una sutil definición, mientras que Agustín Rossi hizo lo suyo atajando en una ocasión.

La primer parte se tiró de blanco y celeste. Si bien en los primeros minutos ninguno de los dos equipos lograba hacerse con el control de la número cinco y, por ende, de las acciones, con el correr del primer tiempo los de Fernando Gago plantaron bandera y con su estilo de juego habitual dominaron a los de la Ribera.

Con una presión muy alta y constante en la salida del Xeneize, la Academia intentó inhibir el primer pase a Varela y fue efectivo en ello. El volante central nunca pudo darle una salida limpia y el conjunto de Avellaneda pudo abrir el marcador en diversas oportunidades, pero la eficacia no se hizo presente para los de Avellaneda en los primeros 45 minutos.

Ya en los primeros momentos del complemento, el conjunto de Sebastián Battaglia mostró otra actitud. Adelantó sus líneas, en varias ocasiones pudo romper la presión asfixiante que proponía su rival, pero las imprecisiones en los pases -sobre todo en el último tercio- seguían presentes.

Sin embargo, con el transitar de la segunda mitad Racing volvió a dominar las acciones, pero sin esa presión hostigante del primer tiempo y sin contar con la eficacia suficiente en la zona de fuego, lo que conllevó a un cero a cero definitivo en los 90 minutos y a una caliente definición desde los penales, en la que Boca se volvió a hacer fuerte y logró imponer la jerarquía de sus ejecutantes y a un Agustín Rossi que sigue demostrando su especialidad en la pena máxima.

“Boca es Boca y hay que respetarlo siempre”

El DT del Xeneize celebró el pase a la final de la Copa Liga Profesional 2022 y destacó a sus jugadores: “Tienen un hambre de ganar impresionante”.

“En el primer tiempo nos costó entrar en juego porque Racing es un equipo con intensidad que no nos permitía tener la pelota. Pudimos pasar. Seguramente tenemos cosas que corregir, pero las ganas y el hambre de estos muchachos es algo muy bueno. Tenemos que seguir mejorando, pero hicimos muchos méritos y Boca está en la final”, sostuvo el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Al margen de las dificultades que les presentó la Academia, Battaglia tuvo un tajante mensaje con respecto a las críticas que recibe su equipo por el nivel de su juego: “Boca es Boca y hay que respetarlo siempre. Después, quién juega mejor o peor, díganlo ustedes”.

Más allá de esta defensa de su equipo, el DT reconoció que todavía tienen mucho por mejorar: “Hay que trabajar, corregir las cosas que se hacen mal y mantener las que se hicieron bien. Hay un rival enfrente que viene haciendo muy bien su trabajo. Un rival muy intenso. El primer tiempo no pudimos conectar ni crear lo que veníamos haciendo, pero en el segundo tiempo corregimos algunas cosas. Necesitábamos intensidad, tratar de manejar la pelota y animarnos a lo que veníamos haciendo. En ese sentido, los muchachos tienen un hambre de ganar impresionante”.



Argentinos o Tigre, por el otro pase a la final



El Bicho y el Matador se medirán este domingo a las 16, en la cancha de Huracán, por la segunda de las semifinales de la Copa Liga Profesional y dirimir quien será el rival de Boca en la final.

Argentinos Juniors y Tigre jugarán el domingo a las 16, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, una de las semifinales de la Copa Liga Profesional. El Bicho eliminó 4 a 3 en los penales, tras empatar 1 a 1, a Estudiantes de La Plata y el Matador venció a River por 2 a 1 en el Monumental.