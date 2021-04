Copa LPF: Boca volvió a la victoria frente a Atlético Tucumán

El Xeneize se recuperó de la derrota en Santa Fe y venció por 3-1 al Decano, con goles del pibe Medina, Villa y Soldano. Tevez, muy activo, fue figura antes de visitar a The Strongest en la altura de La Paz.



Boca derrotó por 3-1 a Atlético Tucumán y volvió a la victoria en la Copa Liga Profesional, luego del traspie ante Unión en Santa Fe del domingo pasado (0-1). En La Bombonera, el Xeneize volvió a sonreír antes de viajar a La Paz, donde el miércoles debutará en la fase de grupos de la Libertadores ante The Strongest.

El pibe Cristian Medina tuvo su bautismo de gol en Primera a los PT 5′, después de una gran jugada colectiva. La ráfaga inicial del equipo de Miguel Ángel Russo no se quedó allí, ya que Sebastián Villa aumentó la distancia a los 11′, aunque Leonardo Heredia pudo descontar a los 24′ tras un gran remate de Javier Toledo al travesaño.

Ya en el complemento, sin Mauro Zárate por una preocupante lesión muscular, Boca siempre fue más pero no pudo capitalizar sus oportunidades, muchas desde los pies de Carlos Tevez. Ganó tranquilidad tras la roja a Cristian Erbes por un patadón a Agustín Obando y recién lo pudo liquidar a los 49′, cuando Franco Soldano cortó su sequía y selló el 3-1 final en un rebote.

La victoria le cae como un envión al Xeneize antes de una parada difícil en la Libertadores, pero además lo mantiene en la pelea por entrar a los cuartos de final del torneo local a falta de tres fechas para el cierre de la Zona 2, en la que quedó con 16 puntos como escolta de Vélez (22), emparejado con Talleres y Lanús.