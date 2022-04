Copa LPF: Colón e Independiente empataron en Santa Fe

El Sabalero y el Rojo igualaron 2-2 por la fecha 10 de la Copa Liga Profesional en el Estadio Cementerio de los Elefantes.

El primer tiempo comenzó con Colón esperando en propio campo para salir de contra mientras que Independiente dominaba la pelota y atacaba con más claridad. El Rojo tuvo varias aproximaciones claras, pero falló en los metros finales y no pudo marcar. A los 22 minutos de juego, el Sabalero armó un contraataque espectacular y se puso 1-0 arriba: Luis Miguel Rodríguez asistió a Lucas Beltrán que anotó el primer gol del partido.

Independiente no sintió el golpe del gol, y rápidamente empató el partido. Cuando se jugaban 28 minutos de la primera mitad, Damián Batallini desbordó por izquierda, metió un centro que se desvió en un defensor de Colón y le cayó en la cabeza a Domingo Blanco, quien puso el 1-1 parcial. Con ese resultado se fueron al descanso.

El segundo tiempo comenzó de la misma manera, pero antes de los 10 minutos Colón se volvió a poner en ventaja. A los 8, el Pulga Rodríguez acomodó la pelota en un tiro libre, y con un tremendo derechazo puso la pelota en el ángulo izquierdo de Sebastián Sosa para el 2-1. Después del golazo de Colón, el Rojo ya no pudo jugar como en el primer tiempo, pero con empuje logró empatar el partido por segunda vez.

Tras un rechazo de un tiro de esquina, Alan Soñora dominó la pelota, la abrió hacia la derecha y con un gran centro de Laso, Leandro Benegas anticipó a Goltz y de cabeza anotó el 2-2 final a los 19 minutos del complemento.

Con este resultado, Colón alcanzó los 14 puntos y quedó a 2 de Boca, que tiene un partido menos y es el último equipo en clasificarse a cuartos de final. Por su parte, Independiente llegó a las 12 unidades, y si el Xeneize gana su partido frente a Lanús su clasificación quedará aún más complicada.