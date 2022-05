Copa LPF: Hay cuatro lugares para nueve equipos

La fase de grupos de la Copa Liga Profesional está llegando a su fin. En esta anteúltima jornada, con partidos aún por jugarse, Boca y River abrocharon su clasificación. De esta manera, se sumaron a Estudiantes y Racing para los cuartos de final. El resto de los cuatro clasificados se definirá entre nueve equipos.

Zona A

Newell’s (23) ya perdió en la penúltima fecha de la Copa Liga Profesional. Fue 2-1 el miércoles ante San Lorenzo, pero depende de sí mismo para meterse en los cuartos de final. En la próxima jornada chocará en La Plata con Gimnasia, que justamente quiere superarlo.

Argentinos Jrs, con la derrota de Newell’s (23) ante San Lorenzo, es uno de los equipos que depende de sí mismo para clasificar a cuartos de final. En caso de vencer en el clásico como visitante a Platense, llegará a 24 puntos y superará a La Lepra.

Sarmiento cayó con River y ya no depende de sí mismo para clasificar a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Tiene 21 puntos y visitará a Talleres, donde está obligado a ganar y esperar otros resultados. De hecho, debe prenderle velas a Unión para que Defensa y Justicia no gane en esta jornada.

Los resultados hicieron que Defensa y Justicia dependa de sí mismo para avanzar a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Tiene 19 unidades y deberá ganarle a Unión como visitante para quedar en la cuarta ubicación (superaría a Argentinos) y en la última fecha cierra con Patronato como local.

Gimnasia (21) deberá ganarle a Newell’s (23) para llegar a 24 unidades y meterse en la siguiente instancia.

Banfield suma 18 puntos y deberá ganarle a Atlético Tucumán para llegar a 21 puntos. Allí comenzará a contar la diferencia de gol en caso de que no sumen Argentinos, Gimnasia y Sarmiento, aunque una victoria de Defensa y Justicia también lo complicaría.

Zona B

Tigre y Aldosivi son tercero y cuarto de la Zona B de la Copa Liga Profesional con 20 puntos cada uno pero el Matador (+7) con mejor diferencia de gol (+2). Por la diferencia. El único que puede comprometerlos es Huracán, que todavía no jugó en esta jornada y tiene 15 puntos.

Huracán suma 15 puntos y es uno de los que más difícil la tiene para meterse entre los cuatro mejores de la Zona B de la Copa Liga Profesional. El Globo deberá ganarle a Rosario Central e Independiente para llegar a 21 puntos y depender que Tigre y Aldosivi (20) no sumen más de un punto para no depender de la diferencia de gol.