Copa LPF: Vélez y Boca empataron por los arqueros y las polémicas

Vélez y Boca igualaron sin goles en el José Amalfitani por la novena fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional. Con Lucas Hoyos como gran figura, el Fortín pudo aguantar el cero ante el Xeneize en una noche con dos grandes polémicas.

Patricio Loustau y el VAR obviaron un penal para cada equipo.



Luego de una muy floja primera mitad, con apenas alguna que otra aproximación y pocos remates lejanos, el Fortín y el Xeneize dieron un buen espectáculo en el segundo tiempo pese a que no hubo goles. Agustín Rossi tuvo una gran atajada ante un cabezazo de Nicolás Garayalde, pero el más destacado fue Hoyos, guardameta del elenco dirigido por Julio Vaccari, que le negó el primero a Sebastián Villa, Juan Ramírez y Luis Advíncula.

De todas maneras, los que dieron la nota fueron Patricio Loustau, árbitro del encuentro, y Mauro Vigliano, encargado del VAR. A los 12 minutos del complemento, Lautaro Gianetti llegó tarde ante Villa, le pegó en el tobillo al colombiano, que quedó dolorido y parecía penal. Más tarde, sobre la media hora de juego, llegó la compensación. Tras un centro de pasado, Máximo Perrone ganó de cabeza y le pelota le fue a Rossi pero después de haber dado en la mano de Alan Varela, lo que también hubiera significado penal.

No hubo tiempo para más y fue empate sin goles entre Vélez y Boca en el José Amalfitani. El Fortín suma 10 puntos en la Zona B de la Copa Liga Profesional, se ubica noveno y este jueves desde las 21.00 recibirá a Bragantino por la Copa Libertadores. Por su parte, el Xeneize llegó a 16 unidades y no pudo aprovechar el empate de Tigre para quedar, al meno momentáneamente, como el único líder del grupo. Este martes a las 19.15, los de Sebastián Battaglia jugarán ante Always Ready en La Bombonera por la Libertadores.