Copa Sudamericana: Así serán los cruces de de octavos de final

Se sortearon también éste lunes, los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021 y quedaron definidos los ocho cruces entre los 16 equipos clasificados a esta instancia.

En cuanto a los equipos argentinos, a Independiente le tocó lo que, a priori, es el cruce más difícil: enfrentará a Santos de Brasil. Por su parte, Rosario Central se medirá con Deportivo Táchira de Venezuela mientras que Arsenal chocará con Sporting Cristal de Perú. Además, habrá clásico uruguayo, puesto que Nacional y Peñarol salieron sorteados en el primer cruce.



Nacional vs. Peñarol, Independiente del Valle vs. Red Bull Bragantino, Santos vs. Independiente, América de Cali vs. Atlético Paranaense, Liga de Quito vs. Gremio, Junior vs. Libertad, Deportivo Táchira vs. Rosario Central, Sporting Cristal vs. Arsenal.



El presidente de Conmebol brindó una conferencia en la previa del sorteo de la Copa Sudamericana y Libertadores y destacó el trabajo realizado por el ente que regula el fútbol sudamericano en medio de la pandemia de Covid-19. “Somos la única entidad civil privada del mundo que logró conseguir vacunas para cuidar y proteger al futbol. Quiero agradecer porque había pedido que los protagonistas del futbol se cuiden y esto es posible porque han asumido esta responsabilidad. Gracias a esto pudimos tener dos copas con muchísimas pasión”, expresó.