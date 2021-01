Copa Sudamericana: Defensa y Justicia campeón y escribe su página más gloriosa

En Córdoba, el “Halcón de Varela” voló muy alto y goleó 3-0 a Lanús con tantos de Frías, Romero, Camacho. Los de Varela fueron muy superiores a un “Granate” que nunca encontró el rumbo y logró su primer título internacional.

Defensa y Justicia logró una histórica consagración: superó con claridad a Lanús, lo goleó 3 a 0 en la final de la Copa Sudamericana, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, y obtuvo su primer título internacional.



El “Halcón” de Varela, que dominó las acciones de principio a fin, se puso en ventaja en el primer tiempo, a los 33 minutos, por intermedio del defensor Adonis Frías, que coronó una buena acción ofensiva del equipo dirigido por Hernán Crespo.



Ya en el complemento, a los 17 minutos, Braian Romero, el goleador del certamen con nueve tantos, aprovechó un grosero error del defensor colombiano Alexis Pérez y marcó el segundo, tocando la pelota por arriba del arquero.



Cuando se jugaba tiempo de descuento, Defensa presionó en la salida, forzó otro error del fondo “granate” y Washington Camacho marcó el tercer y definitivo gol del encuentro



Hace 25 años, Defensa y Justicia estaba en la B Metro. Consiguió el ascenso, laburó en el Nacional. Subió a Primera y consolidó una identidad más allá de los nombres propios. Rozó la gloria en la Superliga 18/19. Y se le dio hoy en el plano internacional.

Premio millonario para Defensa y Justicia por ganar

Lanús y Defensa y Justicia se jugaron algo más que tan solo el título de la Copa Sudamericana. En el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, la consagración del Halcón le sirvió para ganar la clasificación a una serie de torneos internacionales, sumado a los premios en dólares.



Con el título de la Sudamericana 2020, Defensa se sumó otros cuatro millones de dólares. De esta manera, el Halcón llegó a un total de 6.275.000 por la Sudamericana (más los premios de la Libertadores). Pero además Defensa tiene otro motivo para festejar, ya que sumará un mínimo de 3.000.000 por participar de la fase de grupos de la Libertadores 2021.



Si vamos a los torneos internacionales, Defensa sacó pasaje directo a Japón, en donde se enfrentará con el campeón la copa de la liga nipona para hacerse con el título de la J.League YBC Levain Cup / Conmebol Sudamericana (ex Suruga Bank). El torneo no tiene fecha estipulada (la edición entre los ganadores de 2019, Independiente del Valle y Kawasaki Frontale, no pudo jugarse por la pandemia de coronavirus y tiene que hacerse), suele desarrollarse a mediados de año y ya hay rival que está esperando, el FC Tokyo. Los únicos argentinos que la ganaron fueron: Arsenal, River e Independiente. Incluso, Lanús cayó en la final de la edición 2014, tras el 1-2 con Kashiwa Reysol.



Además, el Halcón jugará la Recopa Sudamericana con el dueño de la Libertadores 2020 -Santos o Palmeiras-. Se juega inicios de año y reparte en premios la suma de dos millones de dólares. A su vez, como en las últimas temporadas, y ya fue mencionado, el Halcón se clasificó directamente a la Libertadores 2021, entrando en la fase de grupos. Allí buscará levantar el trofeo más importante del continente y hacerse con ambos, en menos de un año.