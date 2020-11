Copa Sudamericana: Unión fue más pero no pudo ante Bahía en la ida

El Tatengue dominó el encuentro en el Arena Fonte Nova pero terminó cayendo por 1-0 tras un penal que cambió por gol Gilberto a los 78’. El elenco santafesino recibirá al conjunto brasileño el martes 1º de diciembre por la vuelta de octavos.

El elenco de Juan Manuel Azconzábal desplegó un gran juego, con fortalezas en el medio y atrás, y con delanteros como Franco Troyansky, Javier Cabrera y el acople del volante Gabriel Carabajal en la presión alta, conforman una estructura sólida que caracteriza al conjunto santafesino.

Unión controló el desarrollo hasta la media hora del primer tiempo, y después se transformó directamente en su protagonista excluyente y creó situaciones inmejorables como para ponerse en ventaja. A los 35 minutos lo tuvo con un cabezazo del exBrown de Adrogué, Juan Manuel García que pegó en el travesaño tras desviarla el arquero Douglas, que luego se convertiría en el héroe tras una doble tapada a García y Carabajal.

En el complemento, El Tatengue continuó dominando, pero el buen juego no se transformó en ventaja y a la media hora de la segunda etapa el equipo del Vasco recibió un revés que no pudo levantar. El arquero Sebastián Moyano, de impecable tarea hasta ese momento, salió a destiempo y derribó al ingresado Rossi para facilitar un tiro penal que Gilberto anotó a la izquierda y puso el único tanto del partido, al que el conjunto local defendió hasta el final.

Rossi provocó un penal ante la salida de Moyano y Gilberto lo cambió por gol par que Bahía gane 1-0 ante Unión en un momento complicado:

Unión intentó hasta el final y tuvo la última ocasión que casi concreta Fernando Cuqui Márquez, pero la gran figura del encuentro, el arquero Douglas impidió una vez más el tanto del Tatengue.

El conjunto de Salvador de Bahía no pudo contar con la presencia de su entrenador Luis Mano Menezes, técnico del seleccionado de Brasil entre 2010 y 2012, por estar contagiado en coronavirus, lo mismo que el arquero titular Mateus Claus y el volante Edson, que comparten habitación en la concentración. El lugar del DT principal lo ocupó uno de sus ayudantes, Claudio Prates.

El próximo 1º de diciembre desde las 19.15, en Santa Fe, el Tatengue tendrá que hacer pesar su localía, aún sin sus hinchas en las tribunas, para dar vuelta el encuentro y lograr la clasificación a cuartos de final.