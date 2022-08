Córdoba: Investigan la muerte de al menos cinco bebés

Autoridades judiciales de Córdoba abrieron una investigación para determinar las causas de la muerte de al menos cinco bebés reportadas entre mayo y junio pasados en el Hospital Materno Neonatal de la capital provincial, un hecho por el que se siguen varias hipótesis, entre ellas las de “mala praxis y homicidio”, informaron hoy fuentes vinculadas al proceso.

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón, que está a cargo de la investigación, dijo a medios locales que se está trabajando sobre “una denuncia sobre varios bebés recién nacidos” fallecidos, lo que consideró una situación de “enorme gravedad”.

En conferencia de prensa que brindó esta tarde en el edificio de Tribunales II, Garzón admitió que “puede haber causas intencionales o mala praxis”. El caso llevó al Ministerio de Salud de la provincia a emitir un comunicado.

“En relación a la situación del Hospital Neonatal se informa que, tras advertirse una serie de inconsistencias en la evolución de pacientes de este nosocomio, entre marzo y junio del 2022, se procedió a recabar datos sobre su atención sanitaria”, dice la declaración. Añadió que “preventivamente se dispuso apartar al personal posiblemente relacionado a los hechos”. “De tal manera, observando factores adversos en común y/o muy similares, los que no coinciden con el diagnóstico y las características de la madre y el recién nacido, se inició una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar la posible causal y, en caso de corresponder, la efectiva atribución de responsabilidades”, añadió la cartera sanitaria.

A su turno, el fiscal Garzón señaló que se trata de “casos puntuales en una franja de tiempo precisa y obviamente es preocupante”, aunque afirmó que la prestación de salud en ese nosocomio es normal en estos días. “Estamos investigando las causas por las cuales fallecieron estos recién nacidos. Se recolectaron historias clínicas y todo el material médico para determinar las causas que llevaron a la muerte a estos bebés”, reafirmó el funcionario judicial. Garzón contó que fueron hechos ocurridos entre fines de mayo y junio y eso hizo que, a partir de una denuncia, se avanzara en la investigación que está en pleno trámite y en curso, con la gravedad inmensa que representa”. “Todo el material probatorio debe ser analizado por el cuerpo médico especializado en todas estas cuestiones de supuesta mala praxis, aunque no descartamos, y lo que sería desde luego hasta impresionante, la situación de que estos hechos pudieran haber sido con intención”, agregó Garzón.

En ese sentido, sostuvo que se trabaja sobre “varias hipótesis”, entre ellas la de “mala praxis, homicidio o negligencia”, entre otras líneas investigativas como la posibilidad de que las muertes hayan sido causadas por algún “virus hospitalario”.

“Se descartan hipótesis como complicaciones de vacuna, medicación o, estado de los medicamentos porque se administra la misma medicación en todos los hospitales. Esto es algo muy acotado y muy puntual”, sostuvo el fiscal.

Según la denuncia, los fallecimientos ocurrieron en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del Gobierno provincial, y hasta el momento no hay personas imputadas, informaron fuentes judiciales.

Entre las primeras medidas procesales Garzón realizó un allanamiento en el hospital donde incautó historias clínicas de los fallecidos, entre otros documentos considerados de utilidad para la investigación.

El fiscal detalló que en algunos casos se cuenta con los resultados de autopsias de los primeros bebés fallecidos, que están siendo analizadas por el cuerpo de médicos especializados.

En tanto, la directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Mariana Figueroa, afirmó que a partir de la denuncia y la apertura de la causa judicial esa cartera abrió un sumario administrativo interno que, entre otras medidas, incluye la “separación preventiva de empleados” del área neonatal.

Luego se conoció que la titular del hospital fue separada de sus funciones.