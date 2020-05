Correo de Lectores: Una lucha contra el destino

Por Jorge R. Urquiza

Ahora que estoy mucho mejor, quiero agradecer a la gente del nuevo Hospital Urquiza, donde tuve una lucha contra el destino, de la que me sacó ese personal, y seguramente ayudo, la buena onda y los buenos deseos de mucha gente. La dedicación, los cuidados, el profesionalismo y la ciencia de ellos lo pudieron todo. Y luego de un par de meses (para mi fueron 4 días) de Terapia Intensiva he podido volver a mi casa y mis cosas. El transcurso del tiempo hizo algún estrago en mi cabeza y de a poco voy tomando conciencia del tiempo transcurrido.

No faltó mucho para que concurra a mi propio velorio, pero seguí los sones de “La cigarra” y sobreviví. También agradezco la preocupación del periodismo y los que me conocen. Y no veo las horas, para que en reciprocidad, pueda colaborar con todos ayudando a este querido pueblo y al país que pasa momentos difíciles. Ojalá encuentren todos, la confianza y paciencia para salir adelante, como seguramente lo haremos. Gracias a todos.



Jorge R. Urquiza.

DNI 10777351