Correr con barbijo puede ser muy perjudicial para la salud

Después de cerca de 70 días de cuarentena se habilitaron las caminatas y trotes saludables y luego el Running y ciclismo. El kinesiólogo de la Selección Argentina de Básquetbol da recomendaciones para hacerlo cuidando la salud. Asegura que el barbijo puede ser muy perjudicial para correr.

En Concepción del Uruguay se permiten actualmente las caminatas y trotes saludables. También salidas de running y ciclismo. Siempre con horarios específicos, de forma individual y con la distancia social recomendada.

Esta decisión fue celebrada por los deportistas y amantes de este ejercicio al cual definen como un “cable a tierra”, pero a su vez despertó la preocupación en los expertos en entrenamiento y los profesionales de la salud, el hecho de que se haga sin chequeos previos y después de varios días sin actividad física regular.

En una entrevista con La Prensa Federal, el kinesiólogo de la Selección Argentina de Básquetbol Santiago Ledesma, brindó detalles al respecto. “Yo creo que lo que hay que tener en cuenta que no podemos empezar como si no hubiera pasado nada y para eso es muy importante primero empezar gradualmente. Puede ser empezar caminando y después agregar intensidad. Y en eso es fundamental los primeros días escuchar el cuerpo: qué nos manifiesta, cómo responde. Si veo que el primer día el cuerpo me está queriendo decir algo porque tengo contracturas o sobre cargas y demás, hay que tenerlo en cuenta y escuchar lo que el cuerpo necesita”.

“Además nosotros ya tenemos factores que nos predisponen a lastimarnos. Esos factores durante la cuarentena pueden haber aumentado. Por ejemplo, la mala postura prolongadamente de estar sentados, el estar mucho tiempo sin movernos; y depende mucho de qué hemos hecho durante la cuarentena”, añadió el profesional uruguayense.

En relación a lo transcurrido por la cuarentena, el kinesiólogo señaló: “En general, en la cuarentena estuvimos más quietos, no comiendo de lo mejor; emocionalmente también nos ha modificado y eso también nos puede predisponer a tener ansiedad y tener más riesgos para lastimarnos. Y siempre consultar a un profesional de la salud”.

“Sobre todo la gente que debe hacerse generalmente chequeos del corazón, atención cardiológica o de salud en general, en este momento a la hora de hacer ejercicios hay que tenerlo más en cuenta. Hay que empezar de cero, no se puede arrancar como si nada hubiera pasado”, agregó a La Prensa Federal.

Consultado sobre lo que ocurre con las personas que quieren comenzar a salir a correr, Ledesma dijo: “Está pasando algo con esto de salir a correr: como es lo permitido hay gente que sale a correr y nunca lo hizo antes; quieren hacerlo porque es lo que se puede hacer, y hay que tener en cuenta que puede ser perjudicial para la salud. Desde una lesión, a sobre carga, a cuestiones cardiovasculares y respiratorias”.

“Lo que tenemos que hacer es tener una buena movilidad general del cuerpo. Es decir, si nosotros tenemos tensiones en caderas, tobillos o vértebras, correr vamos a poder correr igual pero vamos a gastar mucha más energía de la que debemos”, indicó.

Aprender a moverse

En cuanto volver a la actividad, Santiago afirmó: “Si yo tengo hipomovilidad porque estuve mucho tiempo quieto en cuarentena de alguna articulación en particular voy a compensar moviendo más otra cosa para correr. Correr voy a poder correr igual, pero en esta compensación puede llevar a contracturas, desgarros, o cualquier síntoma que surja de moverse mal, pero es muy importante que si vos no estuviste haciendo nada empieces con ejercicios de movilidad. Aprender a moverse de nuevo, recuperar la movilidad y elasticidad para después moverse”.

“Aprender a moverse es como aprender a respirar, es algo que lo hacemos automáticamente entonces creemos que lo hacemos bien, pero no necesariamente sucede. Entonces es eso, aprender a hacerlo nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida”, aseveró.

Correr con barbijo ¿perjudicial para la salud?

Una noticia proveniente de China alarmó en la provincia, que desde esta semana permite las salidas a correr y a andar en bicicleta. Un hombre fue internado en Wuhan por sufrir el colapso de un pulmón (neumotórax) luego de haber salido a correr. Ante las dudas sobre si el tapabocas impide la correcta entrada de aire y puede causar estos accidentes, le consultamos a Santiago y explicó: “Cuando nosotros aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria es mayor porque necesitamos incorporar más rápido oxígeno y desechar más rápido los desechos, es decir lo que nosotros hacemos cuando largamos el aire es soltar todos los desechos metabólicos y cuando inspiramos necesitamos ingresar oxígeno”.

“Cuando eso está imposibilitado por una barrera como el barbijo acumula más desechos el cuerpo y puede ser peligroso. Entonces lo que se recomienda que el barbijo se use para caminatas recreativas, pero si ya hacemos una actividad que aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria hay que mantener mayor distancia pero sin barbijo. Sería más riesgoso el barbijo que lo que te está cuidando”, añadió y detalló: “Puede provocar desde falta de aire, mareo a cuestiones más graves pulmonares”.

‘El cuerpo es todo’

Por último, en relación a la actividad física y a la salud, el profesional hizo hincapié que no sólo se trata de eso, sino que hay que tener en cuenta todo el cuerpo: “El cuerpo es todo, una combinación de lo emocional, de los hábitos y una carga genética, y como esa cuarentena nos pudo modificar hábitos y emocionalmente nos modifica el cuerpo”.

“La alimentación, el estrés y el sedentarismo son las patas fundamentales de la salud y todas se vieron modificadas en cuarentena y todo eso hace que estemos más dispuestos a lastimarlos y después no le podemos echar la culpa a correr. No es que nos lesionamos de un momento a otro o nos lastimamos de un momento a otro, es como que nos vamos deslizando hacia eso. Y si ya estás predispuesto por ahí lo único que falta es salir a correr, pero no es la culpa de eso. Hay que ser progresivo y un poquito ser precavido de hacerlo con los cuidados que se merece. Que sea de a poco, que sea gradual”, concluyó.