Costumbres y hábitos de los argentinos en su cuarentena obligatoria

La implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio como medida para evitar la propagación de la pandemia atravesó todos los hábitos y costumbres de la población. Horarios cambiados, actividades sin realizar y preferencias de contenido en cada hogar

Ante el avance de la pandemia en todo el mundo, son cada vez más los hábitos que se ven afectados por la llegada del coronavirus. Desde lo más cotidiano como ir al supermercado hasta ir a trabajar, todo se vio atravesado. Y también el comportamiento de los argentinos en sus hogares, que sufrió una gran transformación. De estar una parte del día en los hogares a estar todo el día, los argentinos tuvieron que adaptarse a una situación sin precedente alguno en pos de evitar la propagación del COVID-19. En este contexto, el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de Fundación UADE realizó una encuesta online a fin de indagar distintos tópicos sobre las actividades realizadas por la población en sus hogares desde la implementación del aislamiento social obligatorio decretado a nivel nacional a causa de la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

El relevamiento indagó sobre las actividades realizadas más frecuentemente por los argentinos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional. Tratándose de una muestra cuyo promedio de edad fue de 29 años (frente a los 32 años promedio de la población nacional según el INDEC) de nivel socioeconómico medio y medio alto, más de la mitad de los respondientes (56%) mencionaron la realización de tareas relacionadas al ámbito laboral o educativo como una de sus principales actividades. En lo que respecta exclusivamente a cuestiones de ocio y entretenimiento, la mayor parte de los encuestados mencionó entre sus principales actividades la navegación en redes sociales (con 37% de evocaciones). Uno de cada 3 encuestados (31%) también destacó que ver series o películas mediante plataformas online era una de sus principales actividades, en tanto la realización de tareas del hogar (limpieza, cocina, reparaciones, etc.) fue mencionada por uno de cada 4 (26%). Uno de cada 5 (19%) mencionó asimismo la realización de actividad física. Otras actividades también mencionadas por parte importante de los encuestados fueron: chatear y realizar videollamadas con familiares y amigos (13%), dormir (12%), compartir actividades familiares (como juegos de mesa, rompecabezas, juegos de cartas, charlas con pareja o la familia, etc.) (10%), leer noticias online (7%), leer libros o revistas (6%), realizar actividades artísticas (pintar, dibujar, tocar instrumentos musicales, cantar, etc.) (6%), y ver la televisión (5%).

Casi la mitad de los encuestados (44%) afirmó que la televisión era el medio al que estaba acudiendo con mayor frecuencia para informarse. Es interesante resaltar que este medio tradicional de comunicación ha adquirido la misma relevancia al momento de informarse que los medios digitales, en tanto, que igual porcentaje (44%) de respondientes prefiere éstos últimos como principal fuente de información. Específicamente, el 24% señala que utiliza diarios y páginas web online con mayor frecuencia, mientras que el 20% prefiere informarse mediante redes sociales.

La radio es el medio de comunicación menos utilizado por los encuestados como medio de información, mencionado por apenas el 1%. Finalmente, 1 de cada 10 (11%) respondientes aseveró no estar consumiendo noticias de forma muy habitual.

Respecto del consumo de series y películas, la preferencia de los encuestados es clara. Nueve de cada 10 (94%) afirma que, al momento de disponerse a disfrutar de este tipo de entretenimiento, prefiere utilizar las plataformas para buscar contenido específico. Sólo el 6% afirma ver lo que encuentra disponible en la televisión en ese momento como modalidad más frecuente.

En cuanto a las redes sociales más utilizadas por la población durante este período, las tendencias también son claras. Seis de cada 10 encuestados que dicen utilizar redes sociales con frecuencia (60%) afirma utilizar Instagram en mayor medida que otras plataformas. Por su parte, dos de cada 10 (18%) señalan que Twitter es su red social de uso más frecuente. Le sigue Facebook, mencionada como su principal opción por el 8% de los respondientes. Cabe destacar que el 11% del total declaró no utilizar redes sociales con frecuencia.

Casi cuatro de cada 10 respondientes (37%) dice no haber realizado actividad física desde el inicio de este período. En el extremo contrario, un 13% afirma estar realizando ejercicio cinco o más veces a la semana. Por su parte, el 28% dice hacer esto entre una y dos veces a la semana y el 22% dice hacerlo entre 3 y 4 veces por semana.

En promedio, los encuestados estarían realizando actividad física 2 días a la semana, menos de lo recomendado por los organismos oficiales. Finalmente, al consultar sobre el nivel de aburrimiento general, en una escala del 1 al 10, donde 1 significa extremadamente aburrido y 10 bastante entretenido, el promedio de las respuestas fue de 7 puntos. Esto evidencia que, en promedio, los encuestados afirman haber transitado estos días parcialmente entretenidos.