Covid-19: Hoy se suman once casos correspondientes a los 30 reportados este domingo

De acuerdo a lo informado por el director del hospital Justo José de Urquiza, Dr. Pablo Lombardi, estos once nuevos casos corresponden a nexos epidemiológicos de los 30 pacientes diagnosticados ayer, por lo que en total son 41 nuevos casos. Con estos nuevos contagios, la ciudad llega a los 327 vecinos cursando la enfermedad.

Lombardi afirmó que estos once casos, en realidad, son nexos epidemiológicos de los 30 contagios confirmados ayer, es por esa razón que en el reporte provincial Concepción del Uruguay sumó 41 casos.

Cabe destacar que hoy lunes no habrá nueva información sobre positivos constatados mediante laboratorio, ya que no se procesan muestras el día domingo. Estos once nuevos afectados corresponden a nexos de casos ya confirmados con anterioridad.

En tanto, confirmó que continúan internados 35 pacientes en nuestra ciudad, mientras que los pacientes activos alcanzaron los 327.