Covid-19: Indagarán a entrerriano que contrajo y podría terminar en la cárcel

Desde la Justicia de Gualeguaychú sostienen que «no sólo no respetó el aislamiento, sino que pudo haber contribuido a la propagación de la enfermedad». El Código Penal prevé «prisión de tres a 15 años» para este tipo de hechos.

En la víspera se formalizó la convocatoria a indagatoria para el quinto paciente de COVID-19 confirmado como caso positivo en la localidad de Gualeguaychú. Se trata del paciente que fue formalmente denunciado por el Hospital Centenario por la presunta violación del decreto presidencial que estableció el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

El pasado jueves 30 de abril, el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, registró dos nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos, uno de ellos en nuestra ciudad. El denominado «quinto paciente» fue un adulto joven con antecedente de viaje a una zona de circulación activa del virus, por cuestiones laborales. Fue aislado en el Hospital Centenario, a la vez que se aplicó el correspondiente protocolo con sus contactos estrechos como así también se dispusieron medidas preventivas – en busca de la trazabilidad correspondiente- con quienes podría haber tenido contacto en el marco de la atención al público en el negocio a su cargo. Por su parte, el juez federal de Gualeguaych, Hernán Viri, ordenó inmediatamente a la Municipalidad de Gualeguaychú «que dispusiera lo que sea necesario para evitar la propagación del virus», dando el correspondiente marco para que el personal de Inspección General de la Municipalidad -contando con la intervención de efectivos de Prefectura- procediera a la clausura de dos negocios de comercialización de frutas, verduras y hortalizas de nuestra ciudad que eran propiedad del quinto paciente. También fue clausurada una verdulería en Pueblo General Belgrano, propiedad de la familia, la cual también contaba con mercadería adquirida en los viajes en los que el paciente habría contraído la enfermedad. Poco después, también daba resultado positivo un comerciante de verduras, frutas y hortalizas de la ciudad de Larroque, que había viajado con el paciente gualeguaychuense. Desde el Juzgado Federal de Gualeguaychú confirmaron poco después de conocerse el resultado positivo del quinto paciente, que el Hospital Centenario «informó la posible violación de una instrucción sanitaria, por parte del vecino de la ciudad que dio positivo ante examen de COVID-19» quien no habría respetado el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Ejecutivo nacional. «Se requirió al abogado del Hospital, Juan Ignacio López, quien ratificó el contenido del informe y la documentación enviada en base a los hechos ocurridos en torno al quinto paciente con COVID-19 confirmado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos en Gualeguaychú», explicó Viri. Esta denuncia dio origen a la investigación judicial que pesa sobre el quinto paciente confirmado como un caso de COVID -19 positivo en Gualeguaychú: «Se le inició una causa penal con la diferencia de que esta persona habría violado el aislamiento dando como positivo de coronavirus, situación que no se había producido antes en el marco de las investigaciones judiciales iniciadas: En este caso se trataría de la violación del artículo N° 202 del Código Penal Argentino, el cual establece que será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas», especificaron fuentes judiciales. «Se trata de una imputación mucho más gravosa, ya que implica que no solo no se respetó el aislamiento, sino que pudo haberse contribuido a la propagación de una enfermedad. No se refiere a una cuestión preventiva como ocurre con el artículo N° 205, sino a un hecho que reviste otra gravedad», señaló la fuente, sumado a que se trataría de una persona que -debido a su actividad comercial- mantuvo contacto con otras personas sin proceder conforme los protocolos establecidos ante la detección de los síntomas relacionados a la enfermedad. Por su parte Viri, explicó que «la Justicia no persigue a las personas enfermas de COVID-19 sino que se investiga la violación del decreto presidencial que establece el aislamiento preventivo, social y obligatorio». Por último, confirmó que se formalizó la convocatoria a declaración indagatoria para el quinto paciente, en el marco de la investigación que se mantiene en curso.