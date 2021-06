Covid: piden bajar la circulación para disminuir los contagios ante la escasez de camas UTI

Funcionarios provinciales volvieron a pedir a la ciudadanía que “se movilice lo menos posible” para evitar la propagación del coronavirus dado que algunos distritos afrontan “el pico de la segunda ola de la pandemia”.

Hay 7.698 personas internadas en UTI, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 77,9% en el país.

Funcionarios provinciales volvieron a pedir hoy a la ciudadanía que “se movilice lo menos posible” para evitar la propagación del coronavirus dado que algunos distritos afrontan “el pico de la segunda ola de la pandemia” y otros tienen muy pocas camas libres en terapia intensiva.

Mientras avanza la campaña de vacunación en todo el país con la llegada y distribución de miles de dosis de distintas vacunas, el Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que se reportaron 32.291 nuevos contagios de Covid-19 y 553 fallecimientos.

De acuerdo a esas cifras, había hoy 7.698 personas internadas en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 77,9% en el país.

Entre Rios

En ese marco, el Gobierno de Entre Ríos informó hoy que 85,5% del total de las camas UTI estaban ocupadas y solo quedaban 39 unidades libres (9 en el sector público y 30 en el privado) y, de ese total, el 63,85% era utilizado por pacientes con Covid-19.

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, solicitó ante ello “a la ciudadanía que se movilice lo menos posible”, que transite estos meses más fríos con políticas de cuidado para “contener y desarrollar lo antes posible la inmunidad requerida y la mitigación de la pandemia”.

Respecto de la alta ocupación de camas UTI, dijo que “siempre se están desarrollando reconfiguraciones de servicios, rotación de pacientes, de referencia y contrarreferencia, ampliando capacidad operativa e incorporando nuevas estrategias”.

Según el Ministerio de Salud, la situación más complicada era la de la Región I -que comprende a los departamentos La Paz, Paraná, Nogoyá, Diamante y Victoria- con una ocupación del 90,40% y solo 12 camas sin ocupar en el sector privado.

Córdoba

En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti aseguró que va “a seguir cuidando a los habitantes de la provincia, vivan en el lugar que vivan y eso se hace mucho más necesario en un momento en el que estamos atravesando el pico de la segunda ola de la pandemia”.

Al presentar el Programa Fortalecer, destinado a ayudar a niños que asisten a escuelas de zonas vulnerables para que reciban refuerzos alimentarios, Schiaretti también señalo que “a esta pandemia la debemos enfrentar de manera conjunta y la manera de hacerla retroceder definitivamente y de liberarnos de esta pesadilla como sociedad es mediante la vacunación de los habitantes”.

La médica Daniela Olmos, integrante de la filial local de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, alertó hoy que “Córdoba está en una situación bastante crítica con el 96% de ocupación de camas” UTI entre pacientes con coronavirus y otras patologías.

“En Córdoba la situación es complicada y seria”, aseguró Olmos a radio Cadena 3 y añadió que “el recurso humano es el mismo de la guardia y de la terapia intensiva” por lo cual el equipo de trabajo “está cansado y extenuado”, y encima recibe agresiones de la población que necesita respuestas a sus patologías.

El médico y docente universitario Oscar Atienza sostuvo hoy que “Córdoba tiene 3.302 camas de terapia intensiva” y calculó que “el 30% de los internados en terapia intensiva de todo el país está acá”.

Según los reportes oficiales, 2.581 personas se encontraban hasta ayer internadas en las unidades de camas críticas para adultos Covid-19 en las UTI, lo que representa el 78,1% del total disponible, de los cuales 423 (16,3%) se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

Santa Fe

En Santa Fe, en tanto, las autoridades sanitarias instalaron una cámara frigorífica en uno de los patios del hospital José María Cullen de la capital provincial para anticiparse a un posible colapso de la morgue, ante el alto estrés que afronta el sistema de salud.

La cámara fue montada sobre un contenedor de grandes dimensiones y colocada a pasos de la morgue del hospital, aunque voceros de la cartera sanitaria indicaron a Télam que se trata de “una acción más de tantas” y que el objetivo tiene que ver con el “estrés sanitario” y la necesidad de adelantarse “a un posible problema de espacio” en la morgue.

El hospital Cullen, el principal del área centro-norte de la provincia, tiene más de diez salas para pacientes con Covid-19, entre generales y de terapia intensiva, y hay más de 150 personas internadas con distintos tipo de gravedad.

Tucumán

En Tucumán, la Legislatura aprobó hoy un proyecto de ley que permite al gobierno gestionar la compra de un millón de vacunas contra el coronavirus a fin de fortalecer la campaña de inoculación contra la enfermedad.

El proyecto, impulsado por el legislador oficialista Roberto Palina fue sancionado por unanimidad luego de dos horas de debate.

En tanto, hoy llegaron a la provincia 81.600 dosis de la vacuna de AstraZeneca que serán destinadas para terminar de cubrir la inoculación del rango etario de 50 a 55 años y dar inicio al de 45 a 49 años.

Corrientes

Corrientes, a su vez, registró 17 fallecimientos de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta de muertes desde el inicio de la pandemia, indicó hoy el Ministerio de Salud provincial.

Tras la difusión del informe, el senador Martín Barrionuevo (PJ), que lleva las estadísticas respecto sobre los casos en la provincia y el país, alertó que la provincia “está en una situación extrema”.

“A mediados de mayo, la media era de 520 casos de coronavirus y hoy asciende a 760”, añadió el legislador a radio Dos y remarcó que “hay un salto desproporcionado en la cantidad de fallecidos, se debe tomar conciencia”.

Asimismo, cuestionó a la dirigencia política al señalar: “Todos hablando de candidaturas, volvamos a poner por encima el cuidado de la gente”.

Buenos Aires

A su vez, el intendente del partido bonaerense de Balcarce, Esteban Reino, dijo que los centros de salud de su ciudad trabajaban “al ciento por ciento” de su capacidad y sostuvo que era “una situación similar a un conflicto bélico, no estamos exagerando, lo que pasa es que el que no está en el hospital no lo ve”.

“Estamos trabajando prácticamente a cama caliente: sale uno y entra otro”, dijo Reino en diálogo con Télam.

En ese sentido, precisó que la curva de contagios “se fue en 15 días de 300 casos activos a 1.200” y alertó que “cada vez que vienen estas olas, en las guardias hay 15 o 20 personas con falta de oxígeno, y eso dificulta la atención”.

“Estamos dando respuesta, pero con un personal agotado, que no para. Conseguimos algunas derivaciones de pacientes que se podían llegar a complicar. Tenemos 14 camas de terapia intensiva, seis de intermedia y 45 camas comunes con oxígeno para Covid, pero con 120 o 130 casos nuevos por día es insostenible”, explicó el intendente de Balcarce, que tiene una población de 45 mil habitantes.