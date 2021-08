Covid: prevén vacunaciones periódicas y evalúan a quiénes aplicar terceras dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, enfatizó que cambió el escenario sanitario luego de 10 semanas de descensos consecutivos de casos. “A una población estratégica seguramente haga falta un refuerzo” de vacunas, adelantó.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló de la posibilidad de aplicar terceras dosis contra el coronavirus y de “vacunaciones periódicas” en sectores de riesgo para enfrentar el futuro de la pandemia.

“Hay diferentes escenarios. Hay países que aplicaron vacunas que tenían una eficacia más baja y ahora tienen la necesidad mucho más rápida que Argentina de pensar en algún refuerzo para complementar la inmunidad de esa vacuna que tiene un 50% de eficacia”, dijo la ministra de Salud nacional en diálogo con C5N.

En ese sentido, Vizzotti entendió que “esos escenarios son particulares y diferentes al de Argentina” e informó que las vacunas para este tipo de virus respiratorios “no generan inmunidad para prevenir 100% la infección y tampoco tienen una duración tan larga en el tiempo”.

A modo de ejemplo, la funcionaria nombró la vacuna antigripal que se aplica todos los años.

Por ello, afirmó que “pensar en vacunaciones periódicas es algo que estuvo en la agenda siempre, sobre en las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones o las personas que tienen menos robusto su sistema inmune. Entonces, a una población estratégica seguramente haga falta un refuerzo y eso no es porque las vacunas no sirvan o no sean buenas, sino porque es la lógica en relación a las enfermedades respiratorias y las vacunas”.

Agregó: “Es algo que estamos evaluando después de esta etapa de vacunación de adolescente priorizados, de adolescentes en general y de segundas dosis. Esta semana que viene hay un comisión de inmunización donde se va a tratar el (tema) del refuerzo”.

Vizzotti enfatizó que cambió el escenario sanitario luego de 10 semanas de descensos consecutivos de casos. Tenemos que avanzar las segundas dosis en agosto y sostener los cuidados. No es que se terminó la pandemia, sino que estamos en una nueva etapa en la cual cambiamos los parámetros”, dijo y evitó dar fechas del regreso de público a las canchas de fútbol (“en septiembre vamos a volver a analizar “, afirmó.

En ese contexto, Vizzotti puso en valor la demora de la variante Delta en Argentina y la contrastó con países de Europa donde la cepa impactó explosivamente como Gran Bretaña.

“Ya estamos demorando la entrada de la Delta. Es un logro que no estamos poniendo en valor lo suficiente. Las variantes compiten por la circulación. Hay que hinchar por la Manaos”, ejemplificó la funcionaria nacional para señalar la peligrosidad de la Delta (de India) ante el resto de las cepas circulantes en nuestros país.

Posibles beneficios para vacunados

Vizzotti, finalmente, fue consultada sobre si desde el Gobierno se estaban evaluando medidas para aquellos que decidieran voluntariamente no aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

“El escenario de Estados Unidos y Europa no es el nuestro, la confianza allá es más baja, por lo tanto tienen que generar condicionamientos para estimular la vacunación. No tenemos esa situación. Seguimos teniendo demanda de vacunas, por lo tanto no es algo que pensemos ahora”, sostuvo la ministra.

Pero aclaró: “Si se llega a alguna situación de alarma, claramente las personas vacunadas van a tener más beneficios que quienes no”.

Fuente: ElOnce.