Covid: Transmisión alta en CABA y 9 provincias con riesgo medio

Mientras que en la ciudad de Buenos Aires los contagios registrados aumentaron un 86% en dos semanas, nueve provincias (Tucumán, San Juan, Jujuy, Chaco, Misiones, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Corrientes) presentan un riesgo medio de contagio.

La Ciudad de Buenos Aires presentó en las últimas dos semanas una probabilidad “alta” de que sus habitantes tengan contacto con alguna persona con coronavirus y en otras nueve provincias hay un riesgo “medio” de que eso suceda, de acuerdo con las variables establecidas por el Ministerio de Salud de Nación, aunque esto no tiene hasta el momento impacto en la cantidad de hospitalizaciones ni muertes producto de la enfermedad, que siguen descendiendo.

“Este análisis no tiene que ver con la situación de la jurisdicción en cuanto a su capacidad de respuesta ni con un aumento de hospitalizaciones ni muertes sino con el análisis de dos variables que fijó el Ministerio para medir el riesgo de infectarse que puede haber en un lugar”, explicó a Télam el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga.

Estas variables, continuó el especialista, “son la incidencia (cantidad de personas con coronavirus notificadas cada cien mil habitantes en los últimos 14 días) y la razón (que es el cociente entre los casos confirmados en los últimos 14 días sobre ese total de los 14 días previos)”.

“Cuando esta última variable es superior a 1,20, significa que el aumento es mayor al 20%”, precisó.

En base a los números que arrojan esas variables, el Ministerio determina que en una jurisdicción hay un riesgo alto, medio o bajo de que sus habitantes estén en contacto con alguien que tenga coronavirus.

“Al analizar los datos publicados este lunes en la base del Ministerio, lo que se encuentra es que la Ciudad de Buenos Aires presenta una incidencia de 278 casos notificados cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, y que la razón está en 2,15, con lo cual la combinación de esos valores arroja un riesgo alto”, explicó Aliaga.

Siguiendo con el análisis de razón e incidencia, hay nueve provincias que presentan actualmente un riesgo medio de contagio. Algunas presentan todavía pocos casos cada 100 mil habitantes pero el crecimiento de los últimos 14 días es alto: tal es el caso de Tucumán, que presentó 7 casos cada 100 mil habitantes con un crecimiento del 1,40; San Juan, que tuvo 8 notificaciones cada 100 mil con una razón en 1,58; Jujuy 2 cada 100 mil con un crecimiento de 1,44, y Chaco, con 2 casos cada 100 mil y una razón de 1,26.

Por su parte, Misiones presentó 65 casos cada 100 mil con una crecimiento de 1,1.

En el caso de La Pampa, tanto la incidencia como la razón se encuentran elevadas: se registraron 105 casos cada 100 mil habitantes y el crecimiento de notificaciones fue de 2,2.

En Corrientes, el crecimiento de casos fue el más alto del país (razón de 2,94) y se acumularon 45 casos cada 100 mil habitantes, en tanto en Córdoba el crecimiento fue de 1,69 con 40 casos notificados cada 100 mil, algo similar al comportamiento en la provincia de Buenos Aires, con 38 notificaciones acumuladas cada 100 mil y una razón de 1,96.

En el resto del país, es riesgo es bajo porque el crecimiento de los últimos 14 días es inferior al 20 por ciento y los casos acumulados son menos 50 cada cien mil habitantes o bien porque la cantidad de casos acumulados es menor de 150 pero la razón es menor de 0,8, es decir que no hubo un crecimiento de las notificaciones.