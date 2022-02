Crecen las estafas al momento de alquilar viviendas en Concepción del Uruguay

Tras registrarse varias denuncias por estafas a estudiantes en diferentes puntos de Entre Ríos -una realidad a la cual Concepción del Uruguay no escapa-, Iara Defazi, Vicepresidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia, brindó detalles y recomendaciones a la hora de evitar posibles estafas.

Esta mañana, la radio pública se puso en contacto con Iara Defazi, Vicepresidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos, y responsable de la Delegación Uruguay, para brindar detalles al respecto.

En primer lugar, Defazi aclaró que “estamos queriendo alertar a la población de que por favor recurran a un Corredor Público Inmobiliario porque han sido muchas las personas que fueron estafadas”.

Según la funcionaria, “son personas infiltradas en grupos de Facebook donde ofertan propiedades de las que no son dueños, roban fotos de las páginas con viviendas que no condicen con la dirección que declaran, y ante la preocupación de no conseguir vivienda, realizan una seña y pierden el dinero porque los estafan”.

Además, Defazi insistió en que “siempre se debe acudir a un Corredor Público Inmobiliario, nunca hacer una seña sin ver una propiedad ya que es fundamental ver cara a cara al propietario y a la vivienda”, y seguidamente aseguró “ningún corredor le va a pedir una seña sin que antes la persona vea la vivienda que está alquilando, no hay que pagar nunca una seña”.