Créditos de Anses: ¿cómo acceder a los $240.000 para usarlos el Día del Niño?

El organismo previsional brinda créditos de $5000 hasta $240.000 y se podrán pagar hasta 48 horas mensuales. Quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo son los montos para cada categoría.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) otorga créditos a los jubilados y pensionados Los montos son de hasta $240.000 que se podrán obtener según el número de DNI y CBU.

Una vez aprobada la solicitud, el préstamo cancelable en hasta en 48 cuotas, estará definido por un tope máximo dependiente de los haberes de cada uno de los beneficiarios.

“El objetivo es dar las mejores condiciones, las tasas más bajas y muy pocos requisitos”, destaca el organismo previsional en su sitio web.

¿Quiénes pueden acceder?

-Jubilados y pensionados;

-Titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o pensión no contributiva por vejez;

-Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o madres de 7 hijos o más,

-Beneficiarios de Pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos.

¿Cuáles son los requisitos?

-Se podrá solicitar un préstamo desde $5000 hasta $240.000;

-El crédito tiene un tiempo de devolución de 24,36 o 48 cuotas con una tasa fija del 29%

-Se debe tener menos de 92 años al momento de terminar el crédito (en jubilados y pensionados);

-El solicitante debe residir en el país;

-Presentar DNI y CBU de cuenta bancaria a nombre del solicitante,

-El monto es diferente de acuerdo a la edad de la persona.

¿Cómo son los montos para cada categoría?

Jubilados y pensionados

-Los jubilados y pensionados reciben hasta $240.000

-La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.

Pensión Universal para el Adulto Mayor

-Las personas que cobren la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez reciben un monto de hasta $85.000.

-La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

Pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos.

-Titulares que cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos podrán acceder a un crédito de hasta $85.000.

-La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

Pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos:

-Los montos para esta categoría van desde $5.000 hasta $85.000.

-La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

-Los beneficiarios de esta categoría podrán obtener créditos desde $5.000 hasta $240.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

-La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.

ANSES: ¿cómo pedir el préstamo?

-Acceder a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

-Juntar la documentación: DNI y CBU de cuenta bancaria.

-Pedir el crédito en el menú Créditos ANSES > Solicitar crédito – Jubilaciones y Pensiones (o la prestación que corresponda).

-Elegir el monto y plazo.

-Enviar la solicitud y descargar el comprobante.

-El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

¿Cómo saber cuánto debo de la cuota?

-Acceder al sitio web de la ANSES con la clave de Seguridad Social.

-Hacer clic en “Créditos ANSES”.

-Después ir a “Consultar monto de la cuota” y la prestación del crédito que corresponda al préstamo que se haya solicitado.