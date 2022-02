Crespo: Adolescente denunció que es acosada y amenazada por dos hermanos

Tras una denuncia de abuso, desde 2019, una chica de 17 años es acosada y amenazada en las calles de Crespo, sin obtener respuestas eficientes del sistema judicial entrerriano. S. tiene hoy 17 años y un violento la persigue y agrede cada vez que la encuentra. También la atacan los familiares del agresor.

“Mi nena no puede vivir más así. Los tipos se ríen y están libes ¿Cómo hacemos para salir adelante? Porque es agotador, como mamá y papá sufrimos a la par de ella, le vamos a dar el apoyo que necesita, pero verla así es horroroso”, contó Alicia, la mamá de la chica.

“Hace dos años que está pasando, esperamos que la Justicia actúe, que el fiscal empiece a moverse porque la situación en que está mi nena no da para más. Estos tipos son dos hermanos, cuando uno no molesta, empieza el otro, no nos dejan vivir en paz”, aseguró la mujer, y agregó: “Mi nena tiene 17 años, es la mejor edad que está pasando, y no puede ser que la tenga en una cama deprimida, todo el tiempo llorando. Quiero que esté tranquila, pero de esto ya hace dos años y nadie hace nada, está todo muy quieto”.

Hasta hace dos años, el agresor, José M. B. era parte de la familia, porque era la pareja de una tía de la chica, por lo cual iba a la casa como un pariente más. Desde que se separó de la mujer, comenzó el calvario de S..

El abogado querellante que representa a la adolescente y a su familia en la causa es Horacio Barreto. “Yo pedía que se tome una medida de prisión preventiva. En base a las reiteradas violaciones al mandato judicial, hubo mucha desobediencia, pero lo que nosotros queremos es que esto se eleva a juicio cuanto antes y en su defecto se dicte una sentencia, para que cese esta coacción contra la chica, que no puede vivir en paz. Vamos a reunirnos con la Fiscalía el viernes para ver qué medida tomamos. Pero el fin es que se acelere el proceso y que se eleve a juicio, que se llegue a una sanción, porque este muchacho actúa impunemente, no le tiene miedo a ninguna restricción”, explicó el letrado.

Por esto, Barreto sostiene que buscarán “en principio, que se acelere el trámite, el agresor ya designó defensor. Que se eleve la causa a juicio o, en su defecto, si este muchacho sigue insistiendo en las violaciones a las medidas, se dicte una prisión preventiva”.