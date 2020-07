Crimen de docente: El detenido “manifestó su inocencia”

El abogado de Luis Castillo, único detenido por el asesinato de Teresa Galli indicó que este viernes el fiscal le tomará declaración indagatoria. Además señaló que al hablar con su defendido, “me manifiesta que es inocente”.

El pasado lunes 29 de junio, el crimen de la docente jubilada, María Teresa Galli, de 54 años, generó gran conmoción en la ciudad de Concordia. Por el hecho, el miércoles fue detenido un hombre de 40 años, empleado de una panadería que tiene sus instalaciones para la panificación al lado de la casa de la víctima, en calle San Luis al 1000. Los investigadores llegaron hasta persona, luego de que otro empleado diera aviso sobre el hallazgo de la tarjeta de débito de Galli en la camioneta donde se hacían los repartos del tradicional comercio concordiense. Además al momento de ser detenido, Luis Castillo tenía en uno de los bolsillos de su campera, un reloj marca Rólex, que pertenecía a la docente. Otro dato que se sumó, fue que desde una joyería aportaron que el principal sospechoso había entregado las joyas robadas a la mujer para venderlas. Marcelo Sigot abogado defensor de Castillo señaló que “todavía no tuve acceso al expediente, acepté la defensa técnica el miércoles por la noche. Ayer me notificaron de una medida que se iba a realizar, que es la apertura de su celular, pero no tengo contacto formal”, dijo. Tras ello, remarcó que “una vez que tengamos conocimiento del delito puntual por el cual fue detenido, elaboraremos las estrategias y pasos a seguir”. Se espera que esta mañana, el Fiscal de la causa le tome declaración indagatoria a Castillo. Sobre el primer contacto que tuvo con su defendido, Sigot expresó: “Estuvimos conversando unos 40 minutos, y me manifiesta que es inocente. Tengo que creerle, más allá de todo lo que dicen los medios y cosas que circulan por las redes sociales, sino no puedo llevar adelante una defensa como corresponde. Después lo que hablé queda entre él y yo”. Sobre el crimen de Galli, opinó que “queda en evidencia la inseguridad que hay en la ciudad, más allá que el caso tomó notoriedad porque era una persona conocida, esto pasa habitualmente y es parte de la inseguridad que se vive en Concordia”. Finalmente, el abogado desmintió versiones que circularon sobre el estado de salud de la madre de Castillo y afirmó que la mujer se encuentra bien, más allá de la angustiante situación que le tocó vivir cuando allanaron la vivienda.