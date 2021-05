Crimen de Julieta Riera: El caso llegará a la Cámara de Casación

Los abogados defensores de Julián Christe, declarado culpable del femicidio de Julieta Riera, elevarán la causa a la Cámara de Casación. “No existe posibilidad de que el hecho recaiga en un delito menor”, expresó Beisel .

Jorge Julián Christe fue declarado culpable del femicidio de su novia, Julieta Riera por un jurado popular conformado para juzgar el hecho, el pasado 15 de abril. El culpable, está alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde cumple la pena de reclusión perpetua, a la que fue condenado.

Este jueves, se conoció la decisión de los abogados defensores de joven que elevaran la causa a la Cámara de Casación para rever el veredicto del jurado.

Al respecto, Corina Beisel, abogada querellante expresó que “cuando una defensa impugna una sentencia, porque se agravia por determinada cuestión, generalmente los jueces conceden los recursos. Pero no hay que desesperarse, porque no quiere decir que la defensa tenga chances de que se dé vuelta el veredicto del jurado”.

“Este recurso que se eleva a la Cámara de Casación, tiene que cumplir una serie de pasos y luego, si es admitido en cuanto a los requisitos formales, ingresa la Cámara e investiga a fondo el caso”, dijo la letrada, a la vez que agregó: “no existe posibilidad de que el hecho recaiga en un delito menor”.

En ese sentido, explicó que, junto con la defensa y la fiscalía “realizamos un acuerdo probatorio. El mismo consistía en que no se iba a discutir que Christe era pareja de Julieta. El agravante por el vínculo, está acordado por las partes”.

“La defensa, no sé cómo podrá incorporar la tesis del accidente, si el imputado se abstuvo de declarar. Todavía no me quiero adelantar por respeto a las partes y porque la sentencia todavía no está firme. Estoy tranquila, no creo que haya posibilidades que este fallo se de vuelta”, finalizó Beisel.