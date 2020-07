Crimen de la docente: Fiscal confirmó que pedirá perpetua para el único acusado

El titular del Ministerio Público Fiscal de Concordia, Dr. José Arias, aportó precisiones en torno a la investigación por el crimen de la docente jubilada María Teresa Galli. Hasta el momento, el único detenido por el homicidio es Luis Castillo.

La calificación legal de la causa es “Homicidio criminis causae para asegurar el provecho de otro, esto es un robo”. Arias confirmó que el hecho “está gravado por ser cometido por violencia de género (porque Castillo) tiene una condena anterior por violencia de género. Demuestra desaprensión hacia las personas de sexo mujer y se aprovecha de esa condición para cometer el hecho”. Consultado al fiscal sobre la pena a la que se expone el acusado, éste adelantó: “La Ley establece una pena de prisión perpetua y la Fiscalía asumió el compromiso ante la familia de no modificar esa posición y está convencida de esa calificación legal”. En la oportunidad, confirmó que la familia de la víctima aún no se constituyó como querellante en la causa. “De parte de la Fiscalía sabe que cuenta con todo el apoyo y la información que quiera, las veces que quieran pueden venir por Tribunales. Para nosotros es lo mismo, siempre trabajamos para acelerar los procesos”, explicó. En torno a las formas y circunstancias en las que ocurrió el cruento hecho de sangre, Arias explicó que, según surge de la investigación, Castillo “ingresó por los fondos” de la vivienda de la víctima. “No hay dudas, porque esta persona ingresó a la fábrica, al inmueble contiguo, a las 6 de la mañana. Si se revisa el video filmación, (Castillo) nunca salió de ese inmueble”, explicó al fiscal al aclarar que “está desde la línea exterior para adentro hasta después del hecho que fue cuando salió”. Al preguntarle al fiscal si el móvil del crimen se agota en el robo, respondió: “Esa situación se analiza sobre el contexto o en período de planificación del hecho. Cuando esta persona toma la decisión de acometer a Teresa Galli, hace un estudio del campo”.

Para Arias, el asalto a la docente jubilada -que luego terminó en tragedia- “fue un hecho sumamente planificado, porque (Castillo) manda una serie de moto mandados a la casa de Galli para estudiar el comportamiento de cómo atendía la puerta, cómo abría el portero”. Interrogado al fiscal sobre qué logra robar el acusado, éste detalló que “se ha determinado que robó varias joyas, un reloj de importancia y presumiblemente dinero en efectivo”. “Todo eso es materia de análisis posterior porque es una persona que vivía sola y es difícil establecer qué tenía en la casa”, aclaró. En relación a los audios donde Castillo se conecta con una joyería, Arias lo confirmó y agregó que “también hay videos en el teléfono del victimario”. Respecto de las razones tuvo Fiscalía para solicitar la prisión preventiva, si fue porque Castillo borró imágenes de la cámara, Arias indicó que “ese fue uno de los puntos que se trató en la audiencia de prisión preventiva y es un acto concreto de entorpecimiento de la investigación”. “Se tomó en cuenta a los fines de fundamentar su encarcelamiento preventivo. Castillo borró determinadas filmaciones”, destacó. Punto aparte aclaró que, según lo que consta en la investigación, la hermana de la víctima aseguró que vio “a una persona” que huían de la escena del crimen; y no dos encapuchados como se comunicó en un primer momento. En relación a si hubo otro participante del hecho, el fiscal Arias indicó que “faltan hacer una serie de comprobaciones de carácter científico que llevan tiempo”. “Se lo analizó al teléfono de Castillo que no se encontró nada pero puede haber mensajes borrados, además hay huellas a cotejar que tienen que ver o no a la participación de otra personas. En fin, hay que hacer una serie de comprobaciones previas para descartar la participación de otras personas”, detalló. Al remarcar la inocencia del compañero de trabajo de Castillo, que colaboró en la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal de Concordia explicó que “el aporte fue muy concreto; se tomaron diversos resguardos y se empezó a trabajar esa cuestión. Ahora estoy en condiciones de decirles que esa persona no tiene nada que ver con el hecho. Es absolutamente inocente”. “Se pudo corroborar que cumplió con su trabajo, no queda ningún resquicio de duda que su aporte fue legítimo y lo mantiene alejado del hecho sin ninguna duda”, insistió Arias para remarcar el valioso aporte que hizo el trabajador de la panificadora ubicada en la propiedad contigua a la casa de Galli. “Este caso debe juzgarse por juicio por jurado”, adelantó el fiscal de Concordia. Y agregó: “El tiempo de investigación se estima de cuatro meses que son lo que demoran las pericias de carácter genético, los cotejos de muestras de sangre que se tomaron de roa del victimario para ver si son de la víctima”. “El proceso puede ser más lento, aún no hemos transitado este camino y tampoco está absolutamente terminada la implementación del padrón definitivo y creo que faltan algunas cuestiones de infraestructura para adecuar la sala acá en Tribunales”, explicó.