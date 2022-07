Crucero y Juventud no se sacaron diferencias, hoy juegan el Depro y Atlético Paraná

Por la fecha 18 de la Zona Norte del Torneo Federal A, en Posadas, Crucero del Norte empató sin goles con Juventud Unida y el árbitro del partido fue Ariel Montero de Tucumán.

Los misioneros tienen 24 unidades y están pujando por entrar a la clasificación de la etapa final por un ascenso, mientras que el equipo de Javier Lenciza trata de escapar del descenso directo con sus 14 puntos.

El Colectivero, en la próxima fecha será rival de Gimnasia y Esgrima en el Núñez, mientras que el Decano será local ante Juventud Antoniana.

Hoy el Depro recibirá en su cancha a Douglas Haig desde las 11 horas con arbitraje de Lucas Caballero. Y Atlético Paraná, que deambula por el fondo de la tabla, será local desde las 16 hs ante el líder Racing de Córdoba, con arbitraje de Enzo Silvestre.

Domingo 10

11:00 hs.: DePro vs. Douglas Haig (Pergamino)

Árbitro: Lucas Cavallero (Villa Constitución) – Asistentes: Mauro Ramos Errasti (Arrecifes) y Carlos Viglietti.

15:00 hs.: Unión (Sunchales) vs. Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María) – Asistentes: Leonel Suárez (San Antonio de Areco) y María Belén Bevilacqua (Río Cuarto).

16:00 hs.: Atlético Paraná vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe) – Asistentes: Alejandro Schneller (Ceres) y Mariano González (Santa Fe).

16:00 hs.: San Martín (Formosa) vs. Defensores Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Gustavo Benítes (Salta) – Asistentes: Walter Cardozo (Jujuy) y Luciano Díaz (Salta).

16:05 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco)

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: Guido Medina (Catamarca) y Ezequiel Agüero (Catamarca).

Lunes 11

22:00 hs.: Juventud Antoniana (Salta) vs. Boca Unidos (Corrientes)

Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero) – Asistentes: Jorge Sayago (Santiago del Estero) y Luis Ortiz (Santiago del Estero).