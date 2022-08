Cuándo habrá otro fin de semana largo y quiénes tendrán feriados en septiembre

El mes venidero no tiene feriados nacionales. No obstante, en Entre Ríos, algunos tendrán dos jornadas que serán no laborables. Quiénes tendrán feriados en septiembre y cuándo será el venidero fin de semana extra largo.

Concluye el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Si bien la fecha es este miércoles 17, al ser un feriado trasladable, se lleva adelante hoy.

Para el próximo fin de semana extendido, que en ese caso será extra largo, de cuatro días habrá que esperar hasta octubre, puesto que septiembre no tiene feriados nacionales, aunque algunos gozarán de dos jornadas no laborables en Entre Ríos.

En el caso del sector docente y los alumnos, no tendrán clases el 21, por celebrarse el Día del Estudiante. Usualmente, tampoco tienen clases el 11, Día del Maestro, pero este año cae domingo, se informó a Elonce.

Mientras tanto, el sector escolar y los organismos oficiales, tampoco desarrollarán actividades el 29 de septiembre, por San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos. Esta fecha es opcional para el sector privado, según se confirmó a Elonce.

Los feriados que quedan en Argentina

-Viernes 7 de octubre: Feriado con fines turísticos

-Miércoles 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el lunes 10 de octubre

-Lunes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos

-Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

-Viernes 9 de diciembre: Feriado con fines turísticos

-Domingo 25 de diciembre: Navidad

Feriados puente o con fines turísticos

En cuanto a los feriados con fines turísticos, el decreto estableció como fechas el 7 de octubre, 21 de noviembre y 9 de diciembre.