Cuando la violencia empaña al fútbol

El día martes por la tarde se llevaron a cabo partidos del Torneo Provincial de Fútbol que organiza la Federación Entrerriana, lamentablemente se sucedieron hechos de violencia que empañaron el trabajo que los clubes, jugadores y muchos familiares hacen por las categorías inferiores de la sinstituciones.

Durante el primer partido un padre de un jugador agredió físicamente al Árbitro Asistente y luego se sumó el propio jugador de la categoría Sub 13 de Gimnasia, hechos que motivaron la suspensión del partido y los siguientes en un hecho lamentable para el deporte local.

Comunicado del Club:

Ante los lamentables hechos de violencia acontecidos durante la disputa de un partido del Torneo Provincial Sub13 es que el Club Gimnasia y Esgrima repudia todo acto de esta naturaleza y tomará las medidas necesarias con los partícipes.

El deporte, y aún más a esas edades, tiene otro significado que no ha sabido ser entendido y no se adecua a las pretensiones históricas de la institución, generando daños a demás categorías, clubes participantes y autoridades deportivas que no merecen este mal momento.

Los padres y jugadores de la categoría Sub 17 del Club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, también repudiaron el hecho y emitieron un comunicado correspondiente.

Por su parte el colegio de árbitros de Colón emitió un comunicado: «El colegio de árbitros informa que ante los hechos sucedidos en el torneo provincial, en cancha de Gimnasia de Concepción del Uruguay, dónde fue agredida la terna, en especial el Árbitro Fabián Pérez, manifiesta su total apoyo a los Señores árbitros, Jorge Moreno, Fabián Pérez y Valentín Suffo, y repudia los hechos acontecidos por parte del Club Gimnasia de Concepción del Uruguay».