Cuento del tío: Advierten sobre estafas para robar viviendas

La delincuencia se ve obligada a buscar nuevas estrategias para poder sorprender a sus víctimas. Fue el caso de un vecino de puerto viejo que denunció a delincuentes que pergeñaron una maniobra destinada a tratar de burlar la buena fe de las personas, con la única premisa de conseguir despojarlas de sus pertenencias.

Un vecino de nuestra ciudad comentó que ayer alrededor de las 11.50 recibió una llamada en su domicilio, la cual fue atendida por su empleada. “Le dijeron que llamaban de parte de mi señora y que estaba con él, que necesitaba se fije urgentemente en el buzón del cartero que habían dejado un sobre rojo. Según la persona, contenía una clave bancaria que era urgente le pase a mi señora. A mi empleada le pareció sospechoso y sin salir, le dijo que no había nada”.

Según continúa el relato del vecino: “la chica no salió y el hombre puso al teléfono a una mujer, que increpó a mi empleada diciéndole por qué no salía a buscar el sobre. Ella le preguntó quién era y esa persona le dijo “soy la dueña de casa, ¿ya no reconoces mi voz?”. Seguidamente mi empleada cortó”. “Lo que hicimos fue denunciar el hecho en la Policía y alertar a todo el barrio, seguramente se trata de una modalidad nueva, consultar el nombre de las personas por la guía del teléfono y si salis perdiste”, comentó.

Una mujer mayor fue engañada y entregó unos 1200 dólares

Una nueva estafa se cometió también en Gualeguaychú. La víctima creyó en la llamada de un supuesto familiar y que “debía cambiar el dinero para que no se los quite el gobierno”. Entregó unos 1200 dólares. Este viernes, cerca del mediodía una persona mayor recibió un llamado en su teléfono de línea, donde un supuesto familiar lo alertaba sobre las nuevas medidas del Gobierno, por lo que debía cambiar los dólares que tenía guardados. El accionar de los estafadores es siempre el mismo. Su manera de hablar apunta a confundir a la persona que atiende, mientras sus preguntas van siendo respondidas inocentemente por la víctima, que hasta termina dando los nombres de sus familiares sin darse cuenta. La policía investiga esta nueva estafa donde un supuesto contador llegó hasta la vivienda de la persona que habría reconocido tener unos 1200 dólares, que entregó a quien sería de confianza de un familiar y cambiaría los mismos en el banco para luego devolvérselos. Pasado el tiempo cayeron en la cuenta de que habían sido estafados y dieron aviso a la policía. Personal de Investigaciones trabaja en la recolección de imágenes de distintas cámaras de la zona, además de los controles de ingreso a la ciudad, ya que tal como ha ocurrido en otras oportunidades, se cree que los estafadores, que siempre actúan a cara descubierta, no serían de la ciudad.