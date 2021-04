CuidarEscuelas, la plataforma para registrar casos de Covid-19 en los establecimientos educativos

Las autoridades de las instituciones educativas de la provincia de Entre Ríos deberán registrar en la plataforma digital nacional Cuidar Escuelas los casos sospechosos, confirmados o de contacto estrecho de Covid-19 de alumnos, docentes o personal administrativo o de servicios que asisten a los establecimientos. Para ello, el Consejo General de Educación (CGE) emitió un comunicado, la circular número 4, donde se explica el procedimiento a seguir.

En diálogo con La Radio de UNO por 88.7 La Red Paraná, Claudia Azcárate, Directora de Planeamiento Educativo, explicó: “La plataforma #CuidarEscuelas permite hacer un registro a nivel nacional y provincial de aquellos casos sospechosos y positivos que se van dando en las escuelas, lo cual nos permite hacer un seguimiento o poder tomar algunas decisiones más informadas respecto a cómo se dan las cosas.”

La plataforma #CuidarEscuelas es un dispositivo que surge a través de la Secretaría de Evaluación y Formación Educativa del Ministerio de Educación, donde se toma la base de datos que el CGE tiene de los establecimientos educativos que se relevan. Luego llega a cada institución el acceso a la plataforma donde los referentes institucionales tienen que ingresar y registrarse a través de cuidarescuelas.argentina.gob.ar

“En primer lugar los referentes de cada institución pueden ingresar, cargar la cantidad de docentes, no docentes y estudiantes que tenga la institución. En segundo lugar, a partir de que se presente algún caso sospechoso o confirmado, pueden también cargarlo en la inmediatez. La responsable de cargar los datos es la persona que la institución, que puede ser el director, rector o quien desempeñe una función directiva o lo que a institución dicte que sea la persona indicada de reportar esos casos”, señaló Lorena Colignon, Coordinadora de Gestión e Investigación Educativa del CGE.

Al ser consultada sobre las posibles dificultades de acceso a Internet en las escuelas entrerrianas y la imposibilidad de cargar los datos de los casos confirmados o sospechosos de Covid-19, Colignón aclaró que hay dos técnicos en el CGE que están recibiendo las consultas de los referentes en escuelas y están ayudando incluso a poder registrarse en caso de no poder hacerlo. Para ello, las instituciones que tengan esta dificultad puedan comunicarse al teléfono 4209312 o a la dirección de correo covid.cge@entrerios.edu.ar para enviar los datos por estas vías de comunicación y desde el CGE puedan cargarlo en la plataforma virtual.

“Es importante que las escuelas puedan registrarse por más que no tengan casos. Y si tienen algún caso confirmado o sospechoso que también lo puedan registrar porque nosotros, diariamente, estamos mirando esas cargas. Además, el Ministerio de Salud también tiene acceso a la plataforma y puede visualizar la información”, indicó Azcárate.

Casos de Covid-19 en las escuelas

Hasta el momento ha habido sólo casos sopechosos de covid19 por contactos estrechos en las escuelas. Para estos casos, el Ministerio de Salud ha emitido una serie de recomendaciones de los modos en que se debe proceder: no se deben cerrar las escuelas, solamente se debe aislar la burbuja en la que se ha dado el caso.

Los directores de todos los niveles han recibido insumos para evitar los contagios en las escuelas, y según el relevamiento que han hecho los supervisores, se están cumpliendo con todos los protocolos, extremando los cuidados de los alumnos y docentes que están concurriendo.

“Debemos insistir en la responsabilidad de cada uno ya que ha habido gente que se ha contagiado en otros lugares o manifestados síntomas de covid19 y ha concurrido a las escuelas después. Por lo tanto, los alumnos, docentes o personal no docente no debe concurrir a los establecimientos educativos si están manifestando algún síntoma como fiebre, tos o todo lo que conocemos que son síntomas asociados al Covid-19. Lo deseable sería que en este contexto que están empezando a aumentar la cantidad de los casos, cuidemos todos la presencialidad en las escuelas. Esto implica que nos cuidemos de los otros contactos y de las otras actividades que no son protocolizadas”, finalizó Azcárate.

