Defensa y Justicia y Banfield no pasaron del empate en el cierre de la fecha

En un partido con pocas chances para ambos, el Halcón de Varela y el Taladro igualaron 0-0 y siguen sin ver la victoria.

Defensa y Justicia y Banfield igualaron 0-0 en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela por la fecha 12 de la Liga Profesional. Ninguno de los dos pudo reencontrarse con la victoria, tras un partido chato.



En el primer tiempo ambos pudieron abrir el marcador con jugadas claras en las áreas, pero no lo consiguieron y, a medida que pasaban los minutos, el partido se aplacaba cada vez más.

Lo mismo sucedió en el segundo período, donde la única jugada destacada fue un insólito blooper de Rotondi, que ¡le tiró un centro a su propio arquero!: el jugador del conjunto local quiso terminar con el peligro, pero utilizó un recurso poco convencional y Unsain tuvo que despejar de cabeza. Más allá de eso, el cero no se rompió y el pitazo final del árbitro llegó.

Con este resultado, Defensa y Justicia llegó a 15 unidades y se ubicó decimosegundo en la tabla, mientras que Banfield quedó anteúltimo con 10 puntos. Ambos atraviesan una mala racha: el Halcón no gana hace cuatro partidos y el Taladro desde hace nueve fechas.