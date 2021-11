Defensa y Justicia y Colón empataron bajo la lluvia

Defensa y Justicia y Colón igualaron 1-1 en el estadio Tito Tomaghello por la fecha 23 de la Liga Profesional. Muchas emociones, lluvia torrencial, un penal atajado, ley del ex y empate agónico.

El Halcón pisó el acelerador de entrada: con ataques permanentes, dominó y desconcertó a un conjunto Sabalero que no estaba acostumbrado a tal dominio a lo largo del torneo. Desde temprano avisó con un tiro en el palo de Merentiel que finalmente se fue por la línea de fondo.

El elenco de Becaccece consiguió con la presión constante y atosigó al rival, pero no pudo concretar en ninguna de las tantas ocasiones que generó, por lo que se fue al descanso con todo igualado.

Ya en el segundo tiempo, tuvo la chance de entrada cuando una pelota pegó en la mano de Federico Lértora a los tres minutos. Bou ejecutó para romper el cero, pero Burián adivinó, atajó el penal e impidió que el local obtenga la victoria parcial.

A partir de ese momento, los dirigidos por Eduardo Domínguez despertaron y empezaron a jugar de igual a igual. En ese punto, consiguieron lo que en la primera mitad parecía imposible: abrieron el marcador luego de un tiro de esquina en el que Unsain tuvo una mala salida y Alexis Castro -ex Defensa- aprovechó para poner el 1-0.

Sin embargo, iba a haber lugar para una última emoción y nada menos que a los 45 del segundo tiempo cuando Miguel Merentiel encaró y puso el 1-1 final. Con este resultado, Defensa se mantuvo tercero, llegó a 41 unidades y Colón quedó en la octava posición con 36 puntos.