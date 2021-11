Defensora nacional destacó el trabajo de Bordet en protección de los derechos de la niñez

El gobernador Gustavo Bordet se reunió este lunes con la titular de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y con el Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, con quienes abordó las acciones que se llevan adelante en la provincia en esta temática.

Durante el encuentro, concretado en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, los defensores destacaron la importancia que el gobernador le otorga a la problemática de abuso a niños y adolescentes. También resaltaron el beneficio que otorga el nuevo inmueble diseñado especialmente para el trabajo que realiza el equipo de testimonial de víctimas menores, mediante el cual se asegura el cumplimiento de los protocolos en las entrevistas a víctimas de abuso sexual infantil.

“Es muy importante que el gobernador se interese en estos temas, ojalá todos los gobernadores lo hagan, sobre todo en la niñez más vulnerable que es la niñez abusada”, comentó Graham.

Por su parte, Benítez explicó: “Desde la Defensoría de Entre Ríos estamos inaugurando un nuevo inmueble para alojar a los defensores de niños, niñas y adolescentes, y al equipo de la Testimonial Videograbada. En razón de eso invitamos a esa inauguración a la doctora Marisa Graham, como defensora nacional del niño, quien además es la primera defensora en la historia de la República Argentina”, dijo Benítez y destacó la relevancia que posee este nuevo espacio que “se integra con todo el sistema de protocolo contra el abuso sexual infantil”.

Informó que en este marco es que fueron recibidos por el gobernador Gustavo Bordet, a quien le explicaron lo que se está realizando, y apuntó que también hablaron de temas de niñez, que “es de especial interés para el gobernador”.

Por su parte, Graham también resaltó la importancia que tendrá el nuevo edificio que se construyó en la provincia y la relevancia que el gobernador Bordet le otorga a tema de la niñez.

En este marco, detalló: “Las testimoniales tomadas a los niños víctimas en los espacios tribunalicios no son el mejor lugar y, a veces, revictimizan a los niños y niñas y no se da lo que nosotros constitucionalmente tenemos como mandato que es el derecho del niño a ser oído en un espacio adecuado y que no se lo obligue a retestimoniar o repetir su historia, triste y compleja, en todas las instancias de un juicio”.

Expuso la importancia de realizar las testimoniales con los defensores y el equipo técnico en un espacio cuidado. Detalló que esto se graba y luego sirve para todas las instancias del proceso “para que el niño no se vea obligado a repetir esta situación una y otra vez, porque a medida que va pasando el tiempo los niños se van replegando y su palabra es de alguna manera ocultada cuando nosotros la necesitamos para determinar estos temas de abusos y para restituir los derechos de los niños”.

Por último, Graham consideró que se trata de “un avance muy importante la inauguración de este espacio”, y reiteró la importancia de que “el gobernador acompañe fuertemente este iniciativa”.