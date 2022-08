Definidas las Copas en Liga Femenina U13

Quedaron definidos los equipos finalistas de la Liga Provincial Femenina de la categoría U13 tras la disputa de la tercera fase del certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos. Por nuestra ciudad Regatas Uruguay y Rocamora se metieron en el triangular que irá por la consagración.



Rowing de Paraná será el tercer equipo, que junto a Regatas y Rocamora disputarán la definición de la Copa de Oro por el título entrerriano tras ganar sus respectivas zonas.

El “Remero” paranaense dominó su grupo en condición de local, el “Celeste” uruguayense ganó el duelo de la clasificación en cancha de Parque Sur frente al local, mientras que el “Rojo” de “La Histórica” superó en tiempo suplementario a Paracao en el partido definitivo en la ciudad de Paraná.

Por otra parte, San Agustín, Parque Sur y Paracao serán parte de la Copa de Plata, en tanto que CAVE, Echagüe y Atlético Tala jugarán la Copa de Bronce. Las definiciones se desarrollarán el día sábado 3 de septiembre.

TERCERA FASE –

ZONA 5 – SEDE ROWING

Resultados: Rowing 92 vs CAVE 46, San Agustín 71 vs CAVE 23, Rowing 75 vs San Agustín 49.

ZONA 6 – ZONA PARQUE SUR

Resultados: Parque Sur 69 vs Echagüe 41, Regatas 93 vs Echagüe 25, Parque Sur 59 vs Regatas 69.

ZONA 7 – ZONA SAN AGUSTÍN (LOCAL PARACAO)

Resultados: Paracao 58 vs Atlético Tala 23, Rocamora 52 vs Atlético Tala 28, Paracao 61 vs Rocamora 62.

COPA DE ORO (Regatas): Regatas, Rowing y Rocamora.

COPA DE PLATA (Paracao): Paracao, San Agustín, Parque Sur.

COPA DE BRONCE (Atlético Tala): At. Tala, Echagüe y CAVE.